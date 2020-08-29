3歲女孩盂蘭祭祀時三遇「好朋友」　問大人：為何躲在枱底吃東西…

依照盂蘭節民間習俗，在農曆七月時會「中元普渡」來宴請各路好兄弟，日前有位女網友分享，曾在盂蘭節拜拜時，自己三歲的女兒突然講出的童言童語，讓全家都傻眼趕緊叫她「別亂講話」。

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樓主在「靈異公社」發文說明，當時正值盂蘭節，與家人正準備供品在門口擺桌拜拜，等到一切都就緒後，便叫自己三歲的女兒一起出來拿香拜拜，但才剛出門，女兒就馬上就指著門口喊道「媽媽，外面好多人喔」，但當媽媽往女兒所指的方向看，發現馬路上根本一個人都沒有，瞬間把全家都嚇壞了。

見此狀況，女童身旁的外婆反問孫女「是對面姨婆家拜拜的人嗎？」，孫女回應「婆婆，我說馬路上啦，還有站桌子旁邊，很多人啊，他們要來我們家吃飯嗎？」隨後外婆就表示「小孩子不要亂說話」，要孫女不要再多嘴。

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等到第二次要燒香時，女兒一踏出門就想往供桌底下鑽，雖然馬上被大人制止，但樓主還是覺得女兒此舉相當詭異，這時女兒又開口詢問「媽媽為甚麼衪們要躲在桌子下面吃東西，你叫衪們出來吃啊！」樓主只好硬着頭皮問女兒「那衪們有沒有說很好吃啊？」女兒則回說「衪們沒說話，只是一直吃」。最後，樓主就要女兒別吵好兄弟吃飯，讓她快點回家裏待着。

直到在燒第三輪香時，樓主一家人便開始化金紙、收拾供桌，沒想到女兒竟站在門口對着好兄弟揮手，不停說「拜拜、拜拜」，成為一家人難忘的祭拜經驗。此文一曝光，便引起許多網友回覆表示，「小孩真的看的到耶」、「媽媽眼神死」、「所以才有大人都不給小朋友出來，因為小朋友很容易看到」、「這個我懂，我兒子小時候也是這樣說，雖然現在26歲了，依然看得到，我現在改到廟宇團拜普渡，不在自家門口拜，省麻煩」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】