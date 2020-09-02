渣男嫌棄老婆生仔後身材走樣　合理化出軌言論引眾怒：不能全怪我

「如果真的發生了（出軌）我也只能隱瞞，畢竟那不能全都怪我。」出軌可以有千萬種理由，但怎樣都不會變得合理，不過台灣一名渣男老公竟在網上匿名發文，自白對結婚4年的老婆充滿嫌棄，還合理化自己的出軌意圖，言論惹來網民怒轟，「就是忘恩負義的家伙」。

男網民發文指自己跟老婆結婚4年，對方的身材卻嚴重走樣，令他有出軌的心思。（《多功能老婆》劇照）

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該名男網民近日投稿至facebook專頁「靠北老婆」，直指自己跟老婆結婚4年，對方的身材卻嚴重走樣，嘲笑她「前凸後翹」屁股和肚子大，2人已超過半年沒有親密關係。他其後又坦白自己跟公司一位女生曖昧，目前處於猶豫階段，又說老婆婚後才胖起來，「有點詐騙的感覺」，認為即使出軌也不能怪他。

渣男合理化出軌自白全文▼▼▼

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帖文引起熱議，網民群起鬧爆，批評他根本是為外遇找一堆藉口，自己心癮起還將之合理化，甚至不感恩老婆為他生孩子的付出▼▼▼

現實中許多婚外情藉口也許相差無幾，韓劇《夫妻的世界》就曾提到渣男出軌離不開以下這3個原因▼▼▼

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