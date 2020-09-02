開學有共鳴｜幼稚園開學獨有景象　家長一秒變「忍者」守護超窩心

【開學2020】昨日（1日）是開學日，雖然疫情關係香港未恢復回校上課，但在世界一些地方父母如常接子女上學。對父母來說尤其是子女第一日去幼稚園自然十分緊張，有網民在facebook貼出開學日獨特的畫面，大批家長剛送小孩入課室，因為擔心小孩不適應又怕小孩見到自己不願上學，紛紛躲在課室外偷看，相片引來不少網民的共鳴，表示「想當初我也是這樣偷看」。

6、7名家長留守課室玻璃窗外，站着的、蹲着的什麼姿勢都有，但眼光都離不開課室內的孩子。（爆廢公社 fb圖片）

該名網民在facebook群組《爆廢公社》貼出多張家長蹲在課室外偷看的照片，可見有家長跪在課室的門外，依依不捨又怕孩子見到自己會打擾課室秩序，於是跪在地上「偷窺」課室內的孩子。

亦有6、7名家長留守玻璃窗外，站着的、蹲着的什麼姿勢都有，但眼光都離不開課室內的孩子。樓主笑問網民，「新生開學的第一天，你帶寶貝去報到時，是不是也會一秒變成忍者」。

其實相片是上月泰國開學時的畫面，但天下父母心都是一樣，相片引來大批家長網民共鳴，吸引逾2.3萬個讚好，不少網民也貼出自己同樣站在課室外偷看的相片，有網民被這些畫面感動，稱是「爸媽的必經過程」。

6首必聽開學正能量歌曲▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

6招調整孩子睡眠時間▼▼▼