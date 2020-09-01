開學2020｜開學禮歌熱搜　盤點6首必聽經典｜附Zoom轉靚背景教學

【開學日2020 / Zoom背景教學】今日是一年一度的開學日，同學們又要準備好心情迎接新一個學年！《香港01》翻查Google Trends數據，發現「開學」字眼的搜尋量明顯上升，不過相關搜尋人氣急升最多的，並非如何準備開學，反而是開學禮的歌曲。

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開學禮是莘莘學子大日子，惟今年受新冠肺炎疫情關係，暫停了面授課程，不少學校都改於網上舉行開學禮，但仍無阻「開學」的關注度。

《香港01》從Google Trends數據見到，「開學」搜尋熱度過去幾天（8月25日至9月1日）明顯急升，至今日早上8時到達高峰。

值得注意的是，「開學」相關搜尋人氣爆升最多的並非如何準備，而是「同學各位找個位這是你的開學禮」（有關開學的流行曲歌詞）及「開學禮歌詞」等，未知是否與同學們想用歌曲迎接新一年開學禮有關。

爆升最多的「開學」相關搜尋如下，部份可說難以想像▼▼▼

要數「開學禮」歌曲，李克勤主唱的「開學禮」一句「同學各位找個位這是你的開學禮」絕對是經典中的經典。

除了李克勤的「開學禮」，其實還有多首適合「開學」聽的歌曲，廣東話、英文、甚至韓文都有，充滿正能量，幫助大學收拾好暑假心情開心開學！

6首必聽開學正能量歌曲▼▼▼

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今年受新冠肺炎疫情關係，不少學校都改於網上舉行開學禮，Zoom成為常用軟件。要令自己的Zoom更新鮮、突出及個人化，其實可以試試更改自訂背景，做法非常簡單。

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