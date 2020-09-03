【鬼故】台男恐怖經歷似足《咒怨》！大馬酒店半夜驚見黑影零距離

有些人住飯店會認床因此睡得不安穩，也有人體質敏感常遇到好兄弟。有台灣網友在《靈異公社》分享十幾年前住飯店遇到的離奇事件，網友當時與主管一起到馬來西亞出差，二人入住五星飯店，網友進到房間睡著時，天花板的黑色煙霧往他的方向飄來，拉出長長的黑色軌跡，他半夢半醒的撐到了天亮，隔天主管拿出神書化解了他的厄運。

原PO在十幾年前，與主管一起到馬來西亞出差，由於天氣炎熱他數度進出冷氣房與室外，導致原PO有點中暑現象，忙完一天他們入住一間五星飯店，原PO表示「由於我跟主管是不同樓層，兩人就分開了」，他也說明自己住飯店的禁忌都會遵守，像是進房前敲門，鞋不擺床邊，不住邊間等等。

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當他走到房間準備插卡開門時，試了好幾次房門就是沒反應，他向服務員求助，服務員拿著公用磁卡也是打不開房間，原PO說「後來回想起來，這也許就是個徵兆」，最後一位公務人員把電子鎖從門上拆下來，原PO表示「我第一次遇到住飯店還拆鎖開門，當下還覺得有點扯跟好笑」。

進到房間後，他當下感覺很不舒服，不過他以為是中暑的關係並不以為意，由於身體不舒服原PO九點就關燈睡覺，他睡到半夜突然醒來，原PO說「這時我發現自己完全無法翻身，只剩眼睛能四處打量」，接著他看見衣櫃上方的天花板出現一團黑黑的東西，看起來像煙霧又很像毛髮。

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原PO形容「只見那黑黑的煙霧慢慢往下飄，從它出現的天花板往我床上飄過來，拉出一條長長黑色的軌跡，最後佈滿我大部分的床....」，他在心中默念佛號都沒有用，後來他等壓迫感變小，用力掙脫從床上彈起來，黑黑的東西瞬間消失，他看了時間是凌晨一點半，原PO不敢再躺床，只好打開電視坐在沙發上，半夢半醒的撐到了天亮。

隔天主管看他氣色不好，他告訴主管昨晚發生的事後，主管請原PO到他房間，原PO表示「我馬上就能感覺這房間的氣場，跟我房間真的是天差地別」，主管拿出聖經，手放他頭上嘴裡念念有詞，原PO驚呼「就在這時，我突然感覺好像電影畫面，原本感覺一整片烏雲罩頂，中間好像出現一道光，烏雲就很快的退到四周，原本身體隱約感覺的壓迫感也瞬間消失了」。

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後來他回國跟朋友聊到這件事，他納悶為什麼當時念佛號沒用，朋友開玩笑的說「馬來西亞是英語系國家，當地阿飄可能聽不懂中文吧」，原Po表示「但我想不管如何，人沒事就好了。這也是我唯一一次，真的有親眼看到的經歷.....」。

網友看完回應「你看到黑色的還算好，看到恐怖的你就會嚇死。我現在的房間，我剛搬來就看到2個黑影子，一個玩電風扇一個玩電腦」、「不管佛教還是基督教，驅邪的力量來自於對信仰的信心，沒啥軟硬之分」、「不是念佛沒用，佛是屬於柔性的勸導，如果平常沒有再修持力量不大，而聖經是屬於剛強，就是說不聽就直接驅趕或摧毀」。

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