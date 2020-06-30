焦慮是禮物｜追逐「正常」定義可致焦慮　勇敢活在框框外更快樂

編按：經常質疑自己有別與他人，想要勉強塞進「正常」的框框，有專家指長期持有這重想法會引發嚴重焦慮，要徹底剷除「正常」的概念，才可活得健康快樂。

「正常」的想法可說是自我懷疑的根源，就心理層面而言，「正常」這個想法本身，甚至是有史以來，對現代文化最具破壞力的衝擊之一。因為在「我到底怎麼了？」這種連續不斷又十分普遍的負面評論之下，隱藏的問題是：「為什麼我就不能正常點？」它影響著我大部分的患者。

對正常的期待，可能在你呱呱落地前，當醫生將你的生長曲線和其他「典型」成長的胚胎互相比較時，就在你身上留下印記。在你待在子宮的時間裡，這樣的比較會持續整整九個月，你的母親認真做產前檢查，不管是透過超音波、羊膜穿刺術或是觸診，來確認「你很正常」。

也許檢查結果並不好，報告出現「異常」，如此一來，一波波的焦慮就會透過臍帶傳遞訊息：「噢，不，有什麼事情不對勁了，寶寶的成長沒有照著標準。」直到出生時，在每次的探嬰時間、年度身體檢查，當然，還有開始上學後，這種和正常的比較都會繼續下去。為你著想的父母和師長默默且無意識地共謀，確認你是「正常」的；任何不一樣的地方，在還是小花苞時， 就很快會被摘掉。

作者認為悲慘的在是我們花費青春時光試著把自己塞進「正常」的框框裡，長大後卻發現我們最崇敬的人，是那些勇於活在框框外的人。（ＧettyImages）

如果你是個「好」女孩、「好」男孩，擁有能夠適應社會的社交與學業技能，那麼你可能很早就學會這些規則，也設法掐掉自己的「花苞」。你會把奇怪的東西去掉，也修剪不好看的部分。為了避免被嘲笑，你很快就把任何不正常的舉動藏在內心深處的某個地方。你「正常」了，繼續過你的生活，直到某個事件闖入並打開你的內心；也許是焦慮的表現已經到達臨界點，那個活在陰暗國度中真正的你，才開始展露出來。

追逐正常這道不停退後的地平線，會引發嚴重的焦慮，因為這麼做所暗示的訊息，仍然是「你現在的自己並不好」。悲慘的在於我們花費青春時光，試著把自己塞進「正常」的框框裡，結果卻在長大之後發現，我們最崇敬的人，是那些勇於活在框框外的人。

通常都要走到中年了，才知道我們必須將自己被深埋的那一部分挖掘出來，重新學習什麼是真正活著、真的做自己。倘若我們從一開始就被鼓勵做自己，承認人類的存在各形各色，而且正是這些差異，創造出能讓我們活得淋漓盡致的色彩─這一切一定容易得多。從童年的期望中徹底根除「正常」的概念，讓小孩做自己，無須道歉，這種做法不是健康多了嗎？

【練習】正常的迷思如何影響了你？

花點時間思考並寫下對正常的期望，如何影響你的自我概念、人生選擇以及焦慮。

1.你是否有別人不管是明示或暗示地說你某些地方不太對勁，以致於你放棄了一部分的自己，試著服從的經驗？

2.你對這種事的最初記憶發生在什麼時候？就你所知，從你母親懷孕、你出生、嬰幼兒到學齡時期，有沒有發生過什麼事，讓你覺得自己在某方面不太對勁或不正常？

3.你記不記得曾被說過「你真是個難搞的小孩」或「你好乖」？

這些敘述雖然司空見慣，但它們會強化一個信念，就是「正確的行為舉止是存在的」。在你思考「正常」的概念，而且在面對這些強化你有問題的信念、敘述和記憶時，你允許它們浮出表面的時候，再回來進行這個練習。

（以上是《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》的內容節錄）

書名：《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》，作者：雪瑞兒・保羅（時報出版提供）

作者：雪瑞兒・保羅

1997年畢業於太平洋研究院，專門研究榮格深度心理學，並擁有諮商碩士學位。她曾多次出現在《歐普拉脫口秀》、《早安美國》和全球其他頂級媒體節目和出版物上。

出版社：時報出版

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