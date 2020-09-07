鬼怪的50個祕密｜鬼魂愛看鬼片嗎？答案竟然同睇朋友上鏡有關！

編按：當你睇鬼片時，會否發現身邊還有其他觀眾？台灣靈異KOL在書中指，原來鬼怪都愛看鬼片，正如我們會對自己在電視出現感到好奇，會聚在一起觀看。

作者建議睡前最好不要看鬼片，萬一他們想繼續看就會被吵醒。（《守靈魘》劇照）

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如果有熟悉的親朋好友上電視，我們一定會想看；同樣的，電視上演鬼怪自己的故事，他們當然也會很想看呀！就像每次我用電腦在寫鬼故的時候，總是會有鬼怪聚集過來。還記得有一次很誇張，因為我身邊都擠滿了想看故事的鬼怪，有個女生鬼怪擠不進來，就直接把臉貼在電腦螢幕上面。我忍不住大叫說：「喂！你以為你是電腦桌面嗎？你臉卡在那邊我是要怎麼打字啦……. 」

不只是看鬼片時，講鬼故、看鬼故的時候，要是鬼怪知道是在講他們，他們也會想要一起參加，就像是別人在講你的時候，你也會想要聽聽看啊！所以最好不要睡覺前看鬼片，萬一他們還想繼續看，可能就會吵你睡覺啊！

（以上是《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》的內容節錄）

書名：《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》，作者：索非亞（劉柏君）（三采文化提供）

作者：索非亞（劉柏君）

因為喜歡棒球而成為臺灣第一位專業的女性棒球裁判，同時也是宗教研究所畢業，現在是在大學教書的老師。但是在小孩心裡，她其實是──最會說鬼故事的大姐姐！棒球小隊員們最期待的，就是晚上索非亞姐姐的說故事時間！不管這些棒球隊員有多高、多強壯，每次聽故事還是會嚇得發抖吱吱叫，但是大家還是愛聽得要命！

出版社：三采文化

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