鬼怪的50個祕密｜鬼都會拍拖？妖怪搵伴侶只為學人類生活方式！

編按：你的孩子曾經好奇問過「鬼魂都會有情感嗎？」「他們也會拍拖嗎？」之類的問題嗎？台灣靈界KOL就提供以下答案，好讓父母向小朋友灌溉人際交往的價值觀。

作者認為小朋友不需要模仿大人交男女朋友，重要的是學懂互相尊重並學習和異性相處。（《魂魄唔齊》劇照）

鬼怪的生活很無聊，因為他們不像我們可以上學，也沒有電視、手機、玩具或故書（編按：舊書），交到的好朋友也很容易因為飄來飄去而消失。所以他們很羨慕人類，更喜歡模仿人類的活動。有些本來應該住在山裡的妖怪，會因為好奇人類的生活，而跑到城市裡；也會因為想要學人類生活的方式，就模仿人類交男朋友或女朋友。

不過這樣的鬼怪並不常見，而且就像我們也會玩扮家家酒，假裝當醫師、廚師、開店當老闆。但這些都是暫時好玩模仿，不是自己真正的生活。鬼怪會學我們人類交男女朋友，不過覺得不好玩之後就不會繼續玩了。小朋友不需要模仿大人交男女朋友，重要的不是有男朋友或女朋友，而是要懂得互相尊重並學習和異性相處啊！

（以上是《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》的內容節錄）

書名：《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》，作者：索非亞（劉柏君）（三采文化提供）

作者：索非亞（劉柏君）

因為喜歡棒球而成為臺灣第一位專業的女性棒球裁判，同時也是宗教研究所畢業，現在是在大學教書的老師。但是在小孩心裡，她其實是──最會說鬼故事的大姐姐！棒球小隊員們最期待的，就是晚上索非亞姐姐的說故事時間！不管這些棒球隊員有多高、多強壯，每次聽故事還是會嚇得發抖吱吱叫，但是大家還是愛聽得要命！

出版社：三采文化

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