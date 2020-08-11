台網紅小魚行可愛風得嚟又性感　Cosplay外賣員影相曬美腿最轟動

台灣流行叫外賣，早前1位網紅就因為Cosplay外賣員與電單車合照而爆紅！「小魚 Savina」在IG上有多達12萬名粉絲，不時都喜歡Cosplay拍寫真，更會以性感造型示人，而小魚本身就以可愛風成名，成功融化了不少人的心！

「小魚 Savina」在IG上有多達12萬名粉絲，不時都喜歡Cosplay拍寫真，更會以性感造型示人。（IG「fishsiao_」圖片）

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小魚是一名台灣網紅，IG經常都會有更新，與一眾網民分享自己的最新近況。既然小魚是網紅，福利照當然必不可少，本身身材不錯的她並不吝惜於向大家展示自己的線條。

另外，小魚亦都經常會做Cosplay模特兒，換上不同風格的服裝拍寫真。她最近最令人轟動的一次，就是穿上外賣員的制服，坐在電單車上拍照，可愛之餘亦都大曬美腿！

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