求婚成功興奮合照　巴西準新郎5分鐘後溺斃

巴西聖保羅州（Sao Paulo）24歲男子法迪尼（Guilherme Fadini）上月31日與25歲女友坎波斯（Larissa Campos），以及一眾親友相約往索羅卡巴市（Sorocaba）一個水壩遊玩，期間法迪尼提出求婚，坎波斯欣然答應，二人合照後，法迪尼隨即興奮地跳入水準備參加「飛魚牙骹戰」，豈料突然失去蹤影，最終證實溺斃。

法迪尼與坎波斯拍拖接近2年，二人早已在計畫結婚及蜜月旅行。坎波斯稱，法迪尼當日在一眾親友的見證下，在河邊拿出鑽石戒指求婚，她答應後二人合照，「他親了一下我的額頭，然後就脫下襯衫，跟其他人一起跳入水進行游泳比賽，他當時說愛我，著我等他回來。」

法迪尼本身是一名游泳健將，然而坎波斯在岸上卻一直未見他游回來，「眾人原打算鬥快游至對岸，後來大家都放棄了，只剩下法迪尼和我姐夫繼續比賽，豈料他突然在水中消失了。」

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救護人員趕到現場，派出救援船展開搜救，大概一個半小時後，潛水員終尋獲法迪尼的遺體，估計他是在落水鬥了約5分鐘後遇溺。

坎波斯明白必須面對未婚夫離世的事實，只是沒想到當日開心一起拍下的相片竟成了二人的最後合照，「我腦海中所想的全是他，可惜如今只剩下我倆相處的回憶，以及對彼此曾經的承諾。好想告訴我的守護天使（法迪尼），總有一天我倆會在天堂重遇的。」