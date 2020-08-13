荷里活特技人自殺式玩火求婚　變粟一燒能否感動女友？

為了求婚可以去到幾盡？荷里活有位特技人日前向女友求婚，為表誠意竟然出到自焚絕招，在女友面前著火變粟一燒，究竟能否感動對方抱得美人歸？

啲衫燒成咁，預計到有幾大火。（網上圖片）

現年52歲的Riky Ash於英國出生，在荷里活當特技人接近30年，曾被列入健力士紀錄大全，封為「世上最通用的特技演員」，因為他身高5呎3吋，但可以為3呎6吋到6呎4吋、6歲到90歲的男女演員擔任替身。身材矮小的他有位6呎3吋高的女友，名叫Katrina Dobson，在醫院當護士，近日在新冠肺炎的「Dirty Team」工作。

我沒有6呎高，但我會待你好～（網上圖片）

求婚當日Katrina身穿護士服，不知道男友為她準備了大「驚」喜，她以為只是到影樓拍照。Riky穿上一身西裝，在單膝跪下遞上戒指前，竟然有人衝出來在他身上點火，變成「粟一燒」狀問女友是否願意嫁給他。Katrina當然嚇傻了眼，但最後都欣然答應他，然後有人立馬拿著滅火筒衝出來救火，場面相當搞笑。

求婚過程逐格睇

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Riky形容整個求婚就像拍了一部荷里活大製作：「冇人試過著晒火咁求婚」，他笑指當時女友嚇到連「Yes」都幾乎講不出口。雖然很「驚」喜，但Katrina就話非常欣賞：「咁樣求婚真係好可愛，佢非常熱愛工作，呢個係完美嘅求婚。」

有情人終成眷屬。（網上圖片）

這對準新人今年3月在網上認識，當時疫情尚未爆發，二人第一次見面就火花十足，但一次約會後就是漫長的隔離期，唯有日日講電話培養感情。Katrina指當之前一直未遇到對的人，沒想過能覓得真愛。而Riky就透露，眼見女友在疫情之下辛勞工作，於是準備一個特別的求婚方式為她打氣，讓她有動力去幫助更多人。