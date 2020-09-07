抄熱氣氛必學小魔術精選集：如何掟廁紙筒落枱後令佢自動企喺度？

如何讓一枚硬幣完美平衡地停在紙鈔的邊緣？如何讓紙鈔上的頭像對你微笑？如何讓你的身體穿過一頁紙？如何變出在空中飄浮的香腸？今天要給大家介紹的這本書，囊括科學小妙招、數學陷阱、怪誕心理學等101個魔術般的小遊戲，讓你新技能get，一秒實力圈粉。

《總能讓你贏的101個怪誕心理遊戲》這本書來自心理學大師理查德懷斯曼，這位教授致力於以科學方法研究人們日常生活中看似無法用理性思維理解的行為，他還曾經是一名職業魔術師——使用大師的秘訣開始你的表演，絕對會讓朋友們驚嘆不已，瞬間變身全場焦點。對於家長們來說，本書也堪稱和孩子親子互動的秘笈。

最重要的是，這些遊戲不只是能讓你顯擺一番逗朋友一樂，其中還包含著嚴謹的科學知識和一些奇聞趣事，隨時隨地新知識get。下面是狂丸節選的7個遊戲，一起來試試（點圖繼續閱讀）：

+ 18 + 18 + 18

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【相關圖輯】6個保證玩到腦抽筋遊戲 15秒限時估個波轆去邊（點圖預覽內容）：

【相關圖輯】港台兒童節目驚見仙氣女魔術師表演 網民心心眼瘋傳瀏覽量增數倍（點圖預覽內容）：

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】