【切勿模仿】真空乒乓波大炮破壞力有幾勁？豬手開窿　西瓜爆炸

在動漫裡，日本學生通常有著毀天滅地的力量，打球總能打出高科技戰爭的感覺。而在現實中，人類也能把球類運動玩得這麼凶殘麼？（文中均為專業操作，請勿在家中模仿）

靠人力雖然沒戲，但我們可以借助空氣和機器的力量，例如——「真空乒乓波大炮」。說是大炮，其實更像是一根管子，一炮發出，被加速的乒乓波的速度可以達到450km/h，大約為音速的三分之一。此時乒乓波裹挾著空氣壓力直接撞毀可樂，鋁罐如同腹部中了一拳。

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那如果將乒乓波的速度提升至超音速呢？會不會更具威力？其實知名科普團隊流言終結者在多年前就做過類似的嘗試。根據他們的測試，普通成年人揮拍擊球後，球速大概可以達到每小時112.6公里，而音速在1224公里每小時，這是難以踰越的差距。除非，打乒乓波的是機器。

經過數次嘗試，他們用壓力噴射的方式，將乒乓波的速度成功提升至了每小時730公里，直接貫穿2.5厘米的紙板，但這個速度距離音速還有差距。這時候，「真空乒乓大炮」登場了。

點圖看看真空乒乓大炮的原理與實測威力：

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使用類似「乒乓波真空大炮」搞破壞的人還有很多，他們選擇過各種各樣奇怪的靶子進行測試。普渡理工學院教授Mark French和學生一起，用壓力艙+真空炮的方式組合出的超音速乒乓波大炮，據說速度比F-16戰鬥機還快。面對這種攻擊，乒乓波拍根本無能為力，直接被打穿。衝擊磁帶時，就跟打在豆腐上一樣，不僅磁帶碎了一個洞，後面的紙箱也破了一個洞。最凶殘的是打一排鋁罐，瞬間沒影了：

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這樣的破壞力，也難怪教授在白板上強調自己是專業團隊，勸其他人千萬不要在家嘗試。

物理老師Bruce Yeany也嘗試過打易拉罐，從效果上看，他使用的威力更強一些，但當他轟擊西瓜的時候遇到了問題，那就是乒乓波畢竟質量太小，直接在西瓜面前碎掉了。難道這是乒乓波測試中唯一的倖存者？不過，西瓜沒能笑上多久。這位老師不慌不忙的增加了乒乓波的重量，不多，只是在乒乓波中注滿水。這下子，西瓜立刻變西瓜汁。

不過，乒乓波真空炮最奢侈的玩法，還是來自主播Dianna Cowern和Brandon，他們用大炮瞄準了一台價值6700多塊錢的iPhone 11 Pro。怎麼說呢？乒乓波撞擊手機的瞬間竟然頗具藝術性，可能這就是有錢的快樂吧。

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