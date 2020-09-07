Good Mask口罩推中秋彩虹特別版　三防Level 3獨立包裝預購價$108

【Good Mask口罩】新冠肺炎疫情反覆，繼連續2日錄得單位數確診後，昨日的確診個案數字反彈至21宗，市民都不能鬆懈，必須繼續做好防疫。本地口罩廠Good Mask早前推出ASTM Level 3彩色口罩，近日就宣布推出中秋節彩虹特別版，一盒有齊7色，獨立包裝共35片，網上預售價為108元。

本地口罩廠Good Mask宣布推出中秋節彩虹特別版口罩，一盒有齊7色，獨立包裝共35片，網上預售價為108元。（Good Mask fb圖片）

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Good Mask是次推出中秋彩虹99限定版口罩，一盒35個裝，已包括7種顏色，即皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、冰川白、夢幻紫和櫻花粉的獨立包裝口罩。如於9月11日前網上登記預購，售價低至108元，比門市非員會正價148元能慳40元。

↓↓↓ 按圖即睇口罩實物顏色 ↓↓↓

Good Mask 兩款口罩規格↓↓↓

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Good Mask中秋特別版開售資料：

Good Mask開售資料：

成人內耳式 / 中童外耳式

規格：BFE, PFE, VFE >99%、ASTM Level 3

一盒35片 （獨立包裝）每款5片共7隻色：

皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、冰川白、夢幻紫、櫻花粉

100% 附象仔logo

價錢：

網上預售價：$108盒，成人中童各限買3盒

（須於9月1至10日期間參加網上活動登記成為會員；舊會員可自動於9月11日登入直接購買）

門市價：會員價$138 非會員價$148，9月16日至9月30日每日限購80盒 每人限買3盒

出貨日期 : 9月16日至9月30日

只限門市取貨（免運費）

門市地址 :

香港區

1.香港灣仔莊士敦道129地下

9月7日起將搬遷到香港灣仔修頓中心莊士敦道113號 地下6B號舖

2.香港筲箕灣道341號地下6號鋪

九龍區

3.九龍油麻地彌敦道540-544號祥興大廈地下4號舖

4.九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E

5.九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪

6.觀塘駱駝漆大廈第二座地下C1A舖 （9月7日開業）

新界區

7.元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房）

8.大圍美田路16號富嘉花園地下28A號舖（即將開業）

營業時間 : 11am - 8pm

客人可選擇卡各門市取貨。（Good Mask FB圖片）

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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