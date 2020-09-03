屈臣氏口罩WatsMask網店ESD life發售　最平1盒$79.9　教你免運費

【屈臣氏口罩 / WatsMask / ESD life】新冠肺炎疫情雖有緩和迹象，但口罩令仍然生效。曾經成為搶購目標的屈臣氏口罩WatsMask，近日在長江和記旗下ESD life網店上架，包括ASTM Level 3及Level 2款式，分別售119.9元及79.9元，一盒30個獨立包裝，9月14日起開始發貨。

WatsMask口罩現於網店ESD Life正價發售。

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屈臣氏口罩是次在ESDLife網店發售，沒有限制買家購買數量，購買 WatsMask 產品滿 $300 可免運費。

此外，屈臣氏網店亦有現貨發售自家口罩，價錢一樣，可於192間門市分店取貨；送貨方面，每張訂單需滿399元才可以免運費。

WatsMask產品資訊▼▼▼

盾牌口罩近日於銅鑼灣開設專門店，9月1日起推出一連6日的開張優惠，低至6.5折發售各款口罩，包括自家款式及其他品牌。即睇優惠詳情▼▼▼

按圖睇售賣口罩規格▼▼▼

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盾牌🛡️COVID防疫產品中心：

銅鑼灣羅素街60號

營業時間：每天11:00-19:00

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