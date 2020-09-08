早齡整容│日本媽媽帶初中囡囡割雙眼皮　丈夫勁反對　最後咁反應

【早齡整容／變臉】整容風氣日漸普及，接受手術人士的年齡更有下降趨。有日本媽媽日前於Twitter分享帶初中女兒割雙眼皮的經歷，她稱女兒一直很不滿意自己的單眼皮，更因此出現心理問題，縱使丈夫極力反對，但媽媽仍堅持帶女兒割雙眼皮，最後女兒因為圓願而變得快樂，而丈夫竟然沒有反應，因為他根本沒有留意到女兒做了手術。而女兒割雙眼皮後，該名媽媽形容到彷彿所有問題迎刃而解，但網民對早齡整容掀起爭論，意見兩極化。

韓國女星金高銀是著名單眼皮美女。（《鬼怪》劇照）

日本媽媽ミカコ（Mikako）最近於Twitter撰文，表示數個月前帶着讀中一的女兒去割雙眼皮，更有3個原因而不得不下此決定。

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網民對Mikako的做法持意見兩極，部份認為她夠開明，更指社會對整容的看法已逐漸變得寬容，「既然對外貌自卑的壓力很大，那就去動手術比較好吧」、「我朋友的女兒甚至說動了整形手術之後，人生整個改變了。」、「只要讓小朋友感到快樂，其實一試無妨」。

但有網民認為女兒始終太年輕，做手術後有可能後悔，「做手術也太早吧」、「很客易整上癮，不可一不再可」、「下次女兒又嫌棄其他地方，難道每次都要這樣弄嗎？」。

（Twitter）

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