韓網紅10億整容變Angelababy？遭老闆施暴毀容　修復後美貌再進化

南韓網紅潘南奎（반서진）從韓國綜藝節目《臉讚時代》出身，擁有神似Angelababy的臉蛋，雖然曾被爆是花韓幣10億元整型，但不影響人氣，先前她控訴遭到老闆施暴，還PO出臉被打腫的傷照，過了4個月她再度復出，最新近況也曝了光。

再變靚啲！潘南奎被一拳打腫臉 修復後美貌再進化（點圖放大▼▼▼）

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潘南奎被老闆施暴，美麗臉蛋可說是近乎毀容，不少人擔心她花錢打造的洋娃娃臉蛋全毀，但近日她常在微博PO出近況照，只見長相和過去並沒有差很多，傷勢也恢復得很快，更大方開直播和粉絲互動，轉戰直播主後在短短4小時內就收到10萬人民幣的斗內（Donate），人氣依舊不減。

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事實上，潘南奎人紅是非多，過去瘋傳花了前男友10億韓幣整形，還被踢爆私下約砲賣身，一次費用約3.4萬元（台幣），且床上花樣非常豐富，但其實她家裡是在南韓經營服飾品牌，是個名符其實的富二代千金。

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潘南奎在2018年曾登上南韓媒體版面，起因是她先前跟一位知名的富豪交往，未料對方因詐欺罪被捕之後，在獄中反控潘南奎騙走韓幣10億元。不過，潘南奎否認此事，如今從南韓轉往大陸發展，在微博上已擁有47萬粉絲，抖音帳號的追蹤人數也突破400萬，成為最具話題的網紅之一。

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