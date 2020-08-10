台美女第N次整容身材超進化　手術前後對比照嚇窒網民：都是假的

台灣網紅「超直白」除了經營YouTube，同時也是一名網路圖文插畫家，她2019年首度坦承整型，雙眼皮、眼頭、鼻頭、鼻樑等部位全都調整過，沒想到，近來再度接受隆胸手術，從原先的B罩杯升級到「大D小E」的效果，驚人對比照更是令不少網友眼睛一亮！

由於先前手術經驗非常豐富，所以這次動刀，超直白一點都不緊張，男友也自告奮勇親自接送陪伴。她雖然一年前抽脂時，才做了自體脂肪豐胸手術，但後來經過吸收，又縮回到B罩杯，如今才會決定接受隆乳手術，並且改用放入假體的方式進行。

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超直白動刀後，陸續在Instagram分享手術前後對比照，開心透露：「穿什麼衣服突然都撐得起來了！」一系列照片中，她上圍明顯暴增，無論是平口洋裝還是低胸露背裝，都能完美突顯傲人事業線。其中一套比堅尼辣照，則是她術後1個月所拍，大方露出巨胸形狀，與動刀前的身材相比，更是呈現極大反差感，被讚性感指數破表。

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事實上，超直白決定整型前，曾經被家人反對，當時跟媽媽談了4次，直到第3次都還是受到反彈。直白媽媽坦言自責「沒有把女兒生成她要的容貌」雖然嘴上把話說得很硬，但在得知女兒手術日期後，還是傳訊問「要不要回來給我照顧」。不僅如此，原先保持反對態度的她，之後不但慢慢接受此事，還在女兒的介紹之下，也去動手術改善下垂眼袋。

如今再度動刀隆胸，超直白表示，這應該會是她最後一項手術了，「目前計畫不會再動任何手術了，現在想好好保養皮膚。」不過，她也沒把話完全說死，由於頻頻被網友形容看起來很累，於是不排除「老了之後有可能會去做眼袋。」

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