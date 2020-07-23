變靚啲唔使靠整容？台女一招拯救扁鼻惹熱議　網民實測超有效

五官深邃、立體的外表令人羨慕，許多女孩子就因鼻樑塌陷而困擾不已。台灣一名女網友就分享自己實測一招拯救鼻樑的結果，經過6個月的實驗，沒想到竟真的有所成效，讓她非常開心。

一名女網友在Dcard分享到，自認自己的鼻樑塌陷，儘管網路上許多文章說「捏鼻子」沒用，但又沒膽開刀進行整形手術，於是還是想一試捏鼻子的功效。女網友自今年初開始，只要拿掉眼鏡或洗臉的時候都會「由上往下捏」，也都會拍照記錄整個過程，實驗至今已滿6個月，女網友也對於捏鼻子的成果感到欣慰。

台女一招拯救扁鼻！點圖看前後對照片▼▼▼

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女網友貼出2張前後對比照，只見第一個月的鼻樑稍淺，如今的鼻樑則稍稍隆起，女網友也表示，雖然成效微小，但似乎也讓鼻樑變挺了一點點，讓她相當開心。

許多網友見證她的對比照後，紛紛留言「有人跟我一樣邊捏山根邊把留言看完的嗎...」、「看起來好像比較挺，但小時候捏是真的有用」、「我從有記憶開始被我媽督促要捏鼻子，這個習慣就一直跟著我捏到了中學，結果高中就被女同學搭訕說鼻子很挺」。

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還有網友們笑回「捏鼻子真的有用，因為我看過敏的人鼻子都比較高」、「我小時候爸媽常教我捏鼻子會變挺，國小養成習慣，但我一直捏錯成鼻翼，害我現在鼻子變很大」。另外，也有網友表示，照片中的光影位置明顯不同，光影會影響物件的曲線和立體度，因此認為捏鼻子並不會有成效。

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