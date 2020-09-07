譚炳文病逝│肺癌10大病徵＋預防自救法一文看清　頭痛背痛要留神

【肺癌症狀病徵】「配音王」譚炳文3個月前才發現患上肺癌，其後癌細胞擴散，他於前日（9月5日）不敵肺癌離世，享年86歲。譚炳文死訊引起外界對肺癌的關注，「肺癌」在Google Trends熱度亦一度升至7天高位。究竟肺癌初期、末期有什麼病微症狀？如何治療？原來背痛、頭痛都要小心！

「配音王」譚炳文因肺癌逝世，享年86歲。（Youtuber帳號「myTV SUPER」影片截圖）

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先回顧譚炳文經典影視及動漫配音作品▼▼▼

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再回味譚炳文反派角色▼▼▼

譚炳文逝世｜經典角色重溫 多演反派角色有發揮令人留下深刻留象

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「配音王」譚炳文因肺癌病逝引起外界對肺癌關注，《香港01》從Google Trends見到，「肺癌」搜尋熱度一度升至7天高位。

「肺癌」過去7天搜尋熱度。（Google Trends）

肺癌是什麼？

肺癌（Lung cancer）是本港第1號「癌症殺手」（致命癌症首位），男性女性都有機會患上。根據衛生署資料，肺癌是本港男性中第2位最常見癌症，女性方面則是第3位最常見癌症。

香港每年新症、發病率及死亡率

在2017年錄得的肺癌新症共有5178宗，男性有3247宗，女性有1931宗，男女患者比例約1.7比1，大部分患者是50歲以上人士。按性別劃分，每10萬人口計算粗發病率分別為男性的95.7及女性的48.3；而按每10萬標準人口計算的年齡標準化發病率，則分別為男性48.6及女性26。

2008至2017年按年齡劃分新肺癌患者數字：

2008至2017年按年齡劃分肺癌病症數目佔比：

2008至2017年按年齡劃分發病率：

死亡率方面，在2018年，共有3853人死於肺癌，佔癌症死亡人數26.4%。按性別劃分每10萬人口計算的肺癌粗死亡率，分別為男性的74及女性的32.9；按每10萬標準人口計算的年齡標準化死亡率，則分別為男性35.6及女性15.6。

2008至2017年肺癌死亡率：

而根據世界衛生組織（WHO，World Health Organization）調查，2012年世界各國因肺癌死亡人數最多，總計159萬人，原因之一是肺癌早期非常難診斷，約40%肺癌病患在病情持續惡化後才被確診為肺癌，且當中三分之一患者確診時已是癌症第三期。

究竟肺癌初期、末期有什麼病微症狀？哪些是高危人士、習慣？又要如何治療？以下一一解答。

肺癌病徵

雖然早期肺癌一般沒有明顯病徵，但隨着病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致多個病徵，如果有背痛、頭痛都要小心！

肺癌10大病徵▼▼▼

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以上資料來自衛生署及醫管局香港癌症資料統計中心。

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