香蕉雪糕有性暗示？日本咖啡店推出「有味新地」　黃蕉皮內有乾坤

還記得先前我們曾向各位老司機介紹過日本店家推出的超誘人「水蜜桃美尻塔」，渾圓多汁的蜜桃讓人看了都想咬一口～最近小編又發現一道越看越不行的甜點，竟然是用香蕉本人當作容器，將整坨雪糕擠在香蕉裡面，吃起來莫名的有點害羞啊～

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這家叫做「POKET」的夏威夷咖啡廳位在日本的美食之都名古屋，店面隱身在地下一樓，在門口佈置了衝浪板，店裡頭甚至還弄了一個小沙灘造景，一走進來就能感受到濃濃的熱帶海島風情～這裡的招牌除了夏威夷蓋飯，另一個鼎鼎有名的就是他們家的香蕉雪糕！使用新鮮香蕉製成的雪糕，放在皮剝了一半的香蕉上，吃完雪糕後就會露出裡頭半截新鮮香蕉，果然非常的「真材實料」！

香蕉雪糕有性暗示？點圖看「POKET」有味新地▼▼▼

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雖然用水果當容器裝冰品還蠻常見的，但是看到連香蕉也可以拿來擠雪糕，小編覺得自己奇怪的知識好像又增加了？！如此真材實料，可以直接看到、吃到香蕉本人的雪糕，你會想要來一支嗎？

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