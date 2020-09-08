Mask Factory口罩首次推型格黑色版　Level 2獨立包裝$108/30片

撰文：林奧莉
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【Mask Factory口罩工廠】新型冠狀病毒肺炎疫情仍未遏止，市面出現愈來愈多不同顏色的口罩供市民選擇，方便每天配襯造型。本地口罩品牌Mask Factory首次推出型格黑色口罩，一盒30個獨立包裝口罩售108元，會員價低至79.5元。
本地口罩品牌Mask Factory首次推出型格黑色口罩，一盒有30個獨立包裝口罩，會員售價低至79.5元。（Mask Factory fb圖片）
Mask Factory黑色口罩開售資料：
產品型號：V99 Black Loop Face Mask
規格：3層黑色傳統橡筋耳繩口罩、BFE,PFE,VFE >99%、ASTM Level 2
數量：一盒30片獨立包裝
口罩尺寸：175mm x 93mm
價錢：定價108元，會員價低至79.5元（*此為購買3套「十二個月保護方案」折扣後最低價錢）
發售方式：單盒限購1盒
開售時間：暫定於9月中旬開售，預計9月21日起發貨（確實日子以專頁最終公布為準）
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