謝和弦離婚要脅公開性愛片「讓妳嫁不出去」　網紅律師：覺得噁心

文：呂秋遠 台灣律師 【謝和弦/離婚/Keanna/莉婭】謝和弦的離婚私事，唯一的教育意義就是，以他現在的行為，除非他的配偶（編按：Keanna／戴怡軒）同意離婚，否則法院判決離婚的可能性非常低。還沒離婚，就高調向配偶以外之人（編按：莉婭／Liya）求婚，在愛情上或許很偉大，但是在訴訟上，大概是很少見的自殺行為。不過，我不是要談這件事，而是要談一則他在網路上所發的限時動態。

台灣創作歌手謝和弦（阿扣）經常在網上發布與莉婭（Liya）的合照 (ig@chord0415)

↓↓↓謝和弦與妻子Keanna還沒離婚，就已經與莉婭拍婚紗照↓↓↓

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（編按：謝和弦最近在自己的IG限時動態上表示，自己擁有與妻子Keanna的性愛影片原檔，稱「本來不想毀了你，但要繼續這樣鬧下去，就跟你拼了吧」，並留下#讓你永遠嫁不出去及#去拍A片吧的hashtag，暗示要威脅妻子同意離婚。）

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各位親愛的同胞，如果你看得懂中文字，請記得永遠不要跟親密的人一起拍親密影片，除非你能確定影片在自己手上，「絕對」「不可能」外流，即使電腦壞掉、手機毀損，維修的店員也不會偷走；即使分手，那個男人或女人也會很有風度的把影片銷毀。否則，絕對不要拍任何影片或照片。

偷拍、涉嫌妨害秘密罪。偷拍以後散佈、再加上散佈猥褻物品罪。如果以散佈影片或照片這件事威脅對方，涉嫌恐嚇罪。講這種話的人，不是蔑視法律的問題而已，而是為何要摧毀一個曾經愛過他的人的人生？她曾經愛過他、對他好、願意拍攝影片取悅他，但是後來的結果，竟然成為網路上被人觀看的對象、別人D槽的收藏品，這無論如何，都不該是人應有的行為。

↓↓↓謝和弦與妻子Keanna曾經也十分恩愛↓↓↓

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兩個人的感情究竟如何，不是外人可以任意評論的。但是他這樣的行為，已經嚴重觸及到道德底線。我不能做些什麼，只能希望各位姊妹，無論如何都不要接受任何人的懇求，做所謂「留下兩人美好回憶」的這種事情。說難聽點，兩人還在一起，隨時都可以做，幹嘛攝影留念？兩人已經不在一起，留下這種東西也不會想要再看，一時不慎，還會被散佈，成為自己永恆的惡夢。

請不要，做這種事。而拿散佈這種事來要脅曾經愛過的人，我只覺得噁心。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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