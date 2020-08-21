50歲大象半生受虐　曾誤殺訓練員　終獲跨國安置搬往巴西回歸自然

動物表演可能可以令人看得十分開心，但卻為動物帶來痛苦。50歲的亞洲母象瑪拉（Mara）過去25年住在阿根廷一個擠迫的動物園內，經過保育人士幫助，牠終於跨越2700公里移居到巴西的大象庇護所，在遷移的過程意外地揭露瑪拉小時候原來在馬戲團長大，轉手後曾備受虐待，甚至因而失控殺死訓練員，經過坎坷的前半生，瑪拉終於可以在新地方展開生活。

阿根廷政府在1995年把瑪拉從洛達斯馬戲團（Circo Rodas）拯救出來，並被送往布宜諾斯艾利斯的巴勒莫動物園，但動物園環境相當惡劣。（Global Sanctuary for Elephants fb圖片）

阿根廷政府在1995年以虐待為由，把瑪拉從洛達斯馬戲團（Circo Rodas）拯救出來，並被送往布宜諾斯艾利斯的巴勒莫動物園。不過這個有百多年歷史的動物園環境也相當惡劣，曾養了多達2500隻動物，在動物園內瑪拉和另外兩隻非洲象住在一起，作為亞洲象的瑪拉和牠們不和，環境擠迫也令瑪拉無法多走動，需要社交的大象經常獨自一個，漸漸出現圈養大象受壓力跡象，常連續搖頭幾小時。

直至近年阿根廷的動保意識提高，開始遷移動物園的動物到更合適的居所，瑪拉可以獲安置到巴西大象庇護所。由於遷移過程要準備大量的文件，包括大象的身世，確保並非走私動物，竟意外找出瑪拉的坎坷身世。

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德國商人特耶多家族（Tejedor）的後人Victor Veira Tejedor證實，1970年代祖父曾經營馬戲團，瑪拉是他們從印度買回來的。至1980年，他們結束馬戲團生意，就把瑪拉被賣給之後虐待牠的洛達斯馬戲團，瑪拉被困住和強迫表演，馬戲團聘請了瑪拉原本的訓練師，希望讓瑪拉繼續表演，但瑪拉感到受威脅下，一時發狂把訓練師殺了，特耶多坦言「大象不會忘記」，這絕非大話。當瑪拉被阿根廷政府沒收前，牠是被鎖鏈綁在停車場內。

瑪拉被賣到洛達斯馬戲團，被困住和強迫表演，更一時發狂把訓練師殺了。示意圖，非涉事大象。（資料圖片）

遷移瑪拉的過程非常大陣仗，尤其在疫情下阿根廷和巴西之間的邊界都封閉起來，最後動用15人、6輛車，包括一台起重機和大貨車完成整個運送過程。保育組織負責人塞歐拉（Tomas Sciolla）看到瑪拉終於可以重獲新生，非常感動，「一切都值得了」，「對牠來說，這是條漫漫長路。」

在巴西大象庇護所，瑪拉也找到新朋友，牠幾乎立刻跟另一隻亞洲象「拉娜」（Rana）要好起來，甚至有人懷疑牠們是否兒時已經認識。