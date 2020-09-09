「左腿一大部分不見了」　澳洲黃金海岸鯊魚咬死衝浪客

澳洲昆士蘭省一名46歲男子周二（8日）在黃金海岸（Gold Coast）格林芒海灘（Greenmount Beach）滑浪期間遭到鯊魚襲擊，左腿被咬斷，經搶救後不治。

現場片段拍到受傷男子被抬走，緊急送院，而他的衝浪板上有被鯊魚咬了一大口的痕跡。事發時約有6名市民合力將傷者拉回岸上，其中一名有份幫忙的男子卡布拉爾（Leo Cabral）說，他在拍攝13歲兒子游泳之際，「突然有人大叫：『有鯊魚』，其時我還以為可能只是海豚，不必大驚小怪。豈料再舉起鏡頭，竟發現一名男子臉部朝下在海上漂流，於是立即叫兒子離開水面。」另一目擊者稱，男傷者的左腿有一大部分不見了。

救生員楊格（Warren Young）形容事件令人惋惜，「該名男子的傷勢太嚴重了，救護員已盡全力，可惜仍無法救回他一命。」事後警方撤離所有泳客，並封鎖現場調查，警員拉文（Jonathan Lavin）說：「事件令附近居民非常擔心，我們會盡快找出傷人的鯊魚。」

據當地傳媒報道，今次是黃金海岸自1958年以來再次發生致命的鯊魚襲擊事件，全市多年來在85個泳灘設置防鯊網保護泳客，而格林芒海灘是其中一個設有防鯊網的海灘。