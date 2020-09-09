回家見大門被貼「嚴禁吸煙」　住戶批鄰居侵犯自由　網民轟自私

二手煙可能比一手煙的禍害更深，加上新冠肺炎疫情下，令人更關注吸煙的問題。有連登網民回家時見到大門貼上「嚴禁吸煙」的標貼，懷疑是樓上住客所為，怒斥「喺屋企都要畀人管？」，不過巴絲打們則並非一面倒支持樓主，認為即使在家吸煙是自由，但強逼人吸食二手煙已是過份之舉，有人分享有鄰居甚至開抽氣扇食煙，非常自私。

有連登網民回家時見到大門貼上「嚴禁吸煙」的標貼，懷疑是樓上住客所為，怒斥「喺屋企都要畀人管？」

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該網民「小林誠司」在連登討論區圖文並茂發文，指爸爸是煙民，在家一日可以吸幾次煙，最近心情煩躁亦吸食得更多，自己有時趁爸爸不在家時都會吸，「唔敢在佢面前食，一個月都冇一次啦」。

詎料樓主昨日（8日）回家發現大門貼了一張「嚴禁吸煙」的告示，懷疑是由樓上鄰居貼上，「幾年前佢投訴過有煙味煙到佢」，令她大感無奈，「原來自己屋企係唔食得煙㗎，佢老婆同個女未出聲」，又指街上已很少吸煙空間，沒想到在家都要被人管，「我管埋你唔畀你生仔X嘢、裸睡得唔得？」。

有網民回應指可以在大門裝設鏡頭，「下次再搞就報警，唔可以姑息」，但大部分人都認為樓主想法自私，「連屋企都聞到樓上樓下食煙」確實難受，收到投訴證明已影響別人▼▼▼

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對於能否投訴別人在家吸煙，根據房屋署屋邨管理扣分制，在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙才能納入即時扣分項目，家中吸煙則不在範圍內；另外按照現時衞生署控煙法例，執法行動亦只限於在禁止吸煙區內的違例吸煙者，如吸煙行為發生在某人的住所內，則屬於法例豁免區域。

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