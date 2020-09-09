DJ圓圓Cospaly扮上癮　着黑絲短褲變小丑女　破洞上衣「露這裡」

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台灣DJ圓圓在新冠武炎（COVID-19）疫情趨緩後工作滿檔，日前邀請武打演員林立揚、旅外排球員吳政陽助陣，化身最愛的角色之一小丑女闖關遊戲，過程吸引民眾圍觀並要求拍照，讓她成為最佳的宣傳人形立牌。Cospaly扮上癮的她事後吐露心願，稱要嘗試「銃夢戰鬥天使」這個角色，因為感覺超酷。

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她應邀擔任由Queen Studios台灣總代理於高雄MLD台鋁舉辦的展覽代言大使，提到近期開始接觸武術打拳，林立揚則是自己的武術教練，興致勃勃想嘗試拍攝武打戲，林立揚聞言立刻勸退說：「妳外務太多了，只能練好花拳繡腿啦！」

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忙於工作的她日前因用眼過度，導致眼睛微血管破裂冒出「血輪眼」事件，近期不僅臉上長出痘子，還深刻感受到視力有點退化，戴上無度數的隱形眼鏡後竟感到些許模糊，打算找時間進行檢查！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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