寵女青春白皮書︱永野芽郁Cosplay《鬼滅》禰豆子　還原度滿分！

今年 20 歲的日本當紅新生代女演員永野芽郁近年來知名度不斷攀升，不僅陸續演出過《追憶潸然》、《我們做了個炸彈》和《一半，藍色。》、《3年A班-從此刻起，大家都是我的人質-》，更多次入選日本網友投票的美少女 TOP10。在之前她還因為在記者會上展現出了「仙女式落淚」方式而在 SNS 上大爆紅，皮膚白皙透亮、脣紅齒白的她不斷想要止住淚水的純真模樣吸引無數粉絲疼惜。

就在這個月剛於日本電視台開播的全新日劇《寵女青春白皮書》中，永野芽郁不僅領銜主演女主角「小比賀櫻」，更讓日本國民女神新垣結衣首度出演她的媽媽角色，引發不少日本網友驚呼：「Gakki 也到了演媽的年紀了嗎？」不過特別演出的新垣結衣其實是《勇者義彥和魔王之城》男演員室剛的私心安排，希望也能夠在日劇中實現跟 Gakki 當夫妻的夢想。

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《寵女青春白皮書》描述在 Gakki 飾演的媽媽離世之後，變成單親爸爸的小說家小比賀太開始過度保護獨生女櫻，因為擔心讀女子高中的女兒升上男女大學後的生活，決定跟著入讀女兒的大學，默默地守護著女兒。就在最新一集中女主角櫻前去參加選美大賽，沒想到永野芽郁直接在 Cosplay 環節首度扮演了《鬼滅之刃》禰豆子！

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下方是《寵女青春白皮書》女主角櫻在比賽中 Cosplay 禰豆子的趣味橋段，咬著竹筒的話連話都說不清楚，但可愛模樣吸引了觀眾的熱烈反響，你是否也喜歡永野芽郁高還原度的角色扮演呢？

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