天才少女被父催谷入上流社會　13歲大學畢業　怨雙親讓她上錯路

社會經常討論學童不停跳級學習可能帶來的問題，3年前河南神童張易文以10歲之齡考入大學引來全國關注，今年7月她大學畢業，在父母開的私塾做助教。張易文從沒受義務教育，入大學前由父親進行「優質教育」，希望她20歲就博士畢業，進入「比較上流的社會」。大學期間她經常獨處，發現自己的興趣在動漫，現在還教學生如何用電腦畫漫畫。她的父親還透露，社會上經常批評他的做法，連女兒也認為父母「將她帶上了一條錯的道路上」。

張易文在學校較少朋友，室友說和她相處時像當媽。（微博圖片）

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張易文2017年以10歲之齡考上商丘工學院的資訊與電子工程學院電子資訊工程技術專業，消息轟動一時，甚至被稱為「天才少女」。當時傳媒就關注，她從未接受過義務教育，一直在父親張民弢開的私塾學習。當時已有輿論質疑這種教育方式會毀了她女兒一生，甚或指責他存心幫自己的私塾賣廣告，張父當時認為，女兒10歲考上大學，20歲就博士畢業，然後走入「比較上流的社會」是最理想的發展。

張易文的父母都是老師，張父在河南商丘開了一間私塾，並在此自己教女，他認為4歲小孩可認到上千字，連考哪間大學及學科，都是張父幫女兒挑選的，因為他相信資訊技術是未來發展趨勢。然而張易文今年7月畢業，在父親的私塾當助教，每月底薪2000元人民幣，沒有走上父親安排的科技之路。

內媒走訪張易文的大學，她原本住在一個6人宿舍房，室友笑言和張易文相處時是「當媽」，因為張易文年紀太小，不會自己走去食堂，她們亦會擔心在寢室閒聊的內容，「說什麼話都會顧及到她聽了會不會不好」。張易文站在一班哥哥姐姐旁顯得格格不入，但她漸漸少回家，張父說她開始有點反叛。

該校的招生辦工作人員透露，張易文的成績中等，同學們大多會照顧她，但因為年齡實在差太遠，她在學校朋友很少，經常獨處，行事低調得「如果不是學校特別關注，可能都不會感受到她的存在」。

張父指女兒在學校看動漫，後來發現自己對動漫設計有興趣，目前在私塾當助教，會讓她工作兩年再考慮前途，繼續考研究生或投身動漫行業，現在她還會教學生用電腦畫漫畫，張父覺得動漫算科學分支，當中應用了很多軟件及科技成果，將來做得好還可以當科學家或藝術家。

張父又反駁指，外界經常指他控制女兒人生，強調是女兒自願當助教，他由始至終都為女兒提供更優質的教育，讓她早點結束學業投身工作。至於女兒性格內向一事，他認為只是家族遺傳，即使朋友少，但女兒遠比同齡人成熟，更表示孤獨本不是壞事，「要與聖賢為友，而不是與吃喝玩樂的人為友」，因為有成就的人都是孤獨的。

長期有人批評張父拿女兒炒作為私塾賣廣告，張父重申女兒是「超前教育」的成功案例，但她肯定不是天才，在家族內部來說智力只屬一般水平，不過女兒的發展和他當初的設想有差距。對於外界不停嘲笑，張父承認女兒曾埋怨被帶到一條錯誤的路上，「認為是我們耽誤了她，讓她變得另類」，不過他堅持，只要女兒在社會打滾5、6年，就會知道什麼是有利的道路。

（綜合）