中大生出PO嘆師兄做保安員　讀數學畢業難搵工　網民笑：勸世文！

隨着大學生愈來愈多，「沙紙」隨時變成廢紙，有些學系畢業後更是難以找到工作。有中文大學學生網上投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，指最近與住所的保安員交談，發現對方是中大「師兄」，可惜數學系畢業後找不到合適工作，才轉做保安，令他唏噓不已。帖文引起網民熱議，有人認為是出自數學系學生之手的「潛力潮文」，希望藉此勸退所有想入該系的同學仔。

有中文大學生網上投稿，稱最近與屋苑保安閒聊時發現對方是中大「師兄」，可惜畢業很難找到工作，故轉做保安。（資料圖片）

樓主表示，最近與新入職的樓下保安閒聊，得知對方一早看到他是中大學生，更坦言自己亦是中大畢業，就讀數學相關學系。兩人相談甚歡，惟樓主驚訝為何師兄畢業後做保安，得知原因後大感無奈。

↓↓↓按圖看中大學生與師兄相認經過↓↓↓

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不少網民看過帖文後深有同感，有人慨嘆「人生際遇嘅嘢好難講」，部分人則認為帖文實屬「勸世文」，警告其他人切勿選擇數學系，否則將職途不順，「讀數嘅命運」，亦有人笑言將數學換上其他學系亦一樣有勸世作用，「其實將Topology換做Philosophy（哲學）或Sociology（社會學）都work呀」。

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