最低工資看全球最貴平均樓價　港樓登冠　基層要不眠不休做足30年

【樓價／買樓／最低工資】香港地少人多，樓價冠絕全球，據美國房地產中介機構世邦魏理仕（CBRE Group Inc.）的《2020全球生活報告》數據，香港平均樓價高達125.4萬美元（約972萬港元），位居全球第一。 若以本港最低工資時薪37.5元計算，要連續每日不眠不休、不吃不喝工作約26萬小時，即29.6年才能賺到平均樓價的金額。比較全球平均樓價最高的10大城市，以設有最低工資的地區來看，竟然有2個城巿基層打工仔需要工作更長時間，才賺夠平均樓價！ 香港住宅呎價與租金跟最低工資的比例之高，大幅拋離其他城巿，平均樓價所買到的單位面積亦難與其他城巿比擬，港人住屋質素恐遠遜於其他城市。

全球平均樓價最高10大城市▼▼▼

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世邦魏理仕《2020全球生活報告》列出全球平均樓價最高10大城市當中，除新加坡外，其他9個城巿均有設立法定最低工資。個別城巿的最低工資並非劃一，當中美國洛杉磯以僱員人數分為2種，26名僱員或以上的公司，最低時薪為15美元（116.3港元），25名僱員或以下的公司，最低時薪為14.25美元（110.4港元），本文以僱員人較多的15美元作標準。

9個全球平均樓價最高城市最低工資▼▼▼

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全球平均樓價最高的10大城巿當中，當地基層如果只領最低工資，單憑入息要買平均樓價的單位難過登天。以香港最低工資37.5港元計算，要不眠不休連續工作約26萬小時才能買到平均樓價的單位，但原來有關工時只是排行第3。佔首位的是上海，當地平均樓價約90.5萬美元（約701.4萬港元），以當地最低工資時薪折算約3.21美元（24.9港元）計算，等同需工作28.2萬小時，即32.2年。排第二則是深圳，當地平均樓價約78.4萬美元（約607.6萬港元），以最低工資時薪折算約2.96美元（約港幣22.94元）計算，即需工作26.5萬小時，按年計算約為30.2年。

反觀歐美國家的基層勞工，賺取當地平均樓價相對較容易。紐約的平均樓價約64.9萬美元（503萬港元），當地最低時薪15美元（116.3港元），以此計算當地打工仔工作約4.3萬小時，按年計算約為5年，就可賺取到平均樓價。而美國另一城巿洛杉磯，平均樓價為71. 7萬美元（555.7萬港元），以大公司最低時薪15美元計算，需工作4.8萬小時，按年計算約為5.5年。

平均樓價VS最低工資時數▼▼▼

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不過值得留意的是，報告中提及各地的平均價所能購買的單位不一。《2020全球生活報告》列出其中7大城巿的平均呎價，以平均樓價除以呎價後，就會發現港樓平均價格雖是10大城巿之首，但所能購得樓宇面積在各大城巿中排尾二，以平均價約972萬港元買得的單位，平均面積僅631呎，僅比巴黎的平均面積620.8呎稍大。

7個城市平均樓價VS呎價VS單位面積▼▼▼

租金方面，全球租金最貴的10大城巿當中，以紐約居首，香港則排第3，當中只有5個城巿設有最低工資。以紐約為例，當地平均租金為2,870美元（2.2萬港元），以最低時薪15美元計算，相當於191小時。至於香港，平均租金為2,682美元（2.1萬港元），以最低時薪折算約554小時，所需工時相等於紐約2.9倍。

租金VS最低工資時數▼▼▼

總括而言，綜合樓價、呎價及租金等數字，反映香港基層如只賺取最低工資，就只能將價就貨蝸居，在劏房甚至床位的環境下生活，政府需就基層住屋問題多下功夫才有望解決問題。

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