樓價貴、工時長　連登仔大呻生活逼人似煉獄：活喺香港就要咁樣？

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不少人認同香港是個福地，但近年愈來愈多人反思到底香港算不算宜居城市，甚至考慮移民。連登討論區近日有網民大呻在香港生活已不如以往，除了因為人工低、工時長，更是樓價高企而無法享受真正生活。他更直言現時香港社會及生活環境猶如煉獄一樣，「諗諗下唔開心得滯，喊咗出嚟」。

連登討論區近日有網民大呻在香港生活已不如以往，除了因為人工低、工時長，更是樓價高企而無法享受真正的生活。（Getty Images）

連登仔「狼王托迪2」於討論區以「今日經過樓下公園, 忍唔住喊咗出嚟」為題，大呻近年生活壓抑，而且得不到真正的快樂。

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不少網民留言表示有共鳴，「我唔貪心，生活得開開心心就夠，不過係香港好難」、「香港細到連一個可以放聲喊嘅地方都冇」、「香港嘅人工的確係過低，一個咁發達嘅城市，最低工資居然係37.5，樓價又係黐線地高，普通人根本買唔起樓」、「確實係好多人嘅生活寫照，悲哀」、「本身生活已經大壓力，仲要依家收入冇咗1/3」。

（連登討論區）

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