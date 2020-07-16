【K Kwong香港口罩評測】近月愈來愈多香港品牌口罩出籠，如Watsons、萬寧、SOSo Mask等數十款口罩。上回已經邀請過化學權威K Kwong博士評測當中十數款香港品牌口罩，今次再接再厲為大家評測廿款成人、兒童口罩，好讓大家參考。

今次找來了多達20款香港品牌口罩，為公平見今次K Kwong跟上次一樣，以「Blind test」（盲測）方式來測試多款口罩，在評測時只知Sample代號，並不知道其品牌名稱。今次與上次一樣以人人都可以做到的簡單檢測方式，看看這些坊間能購入的口罩質量是否達標。

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今次一口氣評測多達廿款香港品牌口罩（林勇攝）

👉👉👉按此即睇6月初14＋1款口罩評測結果

注：以下測試都是在口罩官方指定銷售點樣本（6月間購入），每款口罩檢測2-3個得出來的結果，未必完全代表所有同款口罩的質量，因此結果只以供大家購買時參考。K Kwong亦指香港有「商品說明條例」的關係，所以盒面上所寫的過濾率及規格應不會作假。

K Kwong會檢查口罩幾個部分，第一便是「口罩造工」、拉扯一下口罩的耳繩是否穩固，因為如果戴口罩途中不幸斷繩就非常麻煩。另外，亦會觀察口罩兩邊超聲波壓印是否清晰，如壓得不好口罩兩邊亦有機會漏氣。

第二便是最重要的中層「熔噴布」質素（如有利用電子顯微鏡來觀察有沒有小孔、及靜電效能）。

第三「透氣度」也是重要檢測項目，透氣差的口罩戴上後會非常不舒適、絕非好口罩。

▼▼▼K Kwong評測20款香港品牌口罩售價及名單（點下圖放大）▼▼▼

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▼▼▼K Kwong評測20款香港品牌口罩規格（點下圖放大）▼▼▼

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▼▼▼20款香港品牌口罩評價（點下圖放大）▼▼▼

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▼▼▼不同香港品牌口罩（點下圖放大）▼▼▼

總結

今次檢測20款口罩，質素都非常平均，K Kwong認為都是達至合格以上水平。K Kwong認為因為現時大部份的口罩都是5－6月份製造，熔噴布已不太缺貨，因此普遍質素都提升不少。當中尤其Sample 3（PrimeHK）及Sample 15（ACC Mask）最為滿意，前者Sample 3不單口罩造工出色、而且透氣度高、熔噴布亦非常完美；而後者Sample 15則是香港品牌、台灣製造，跟一般香港口罩水平更不一樣，不單透氣度極高，熔噴布質素好、靜電亦夠，就連底層布都比一般香港口罩不同，更加「親膚」，用家戴得舒服、亦都非常疏氣。而當中較為失望的便是Sample 19（Banitore），雖然以3D口罩設計，較為貼合面型，戴上面亦夠舒適，但當K Kwong一剪開熔噴布一看就有點失望，首先靜電不夠強，而且看到很多小孔，就好「滿天星」一樣，再用電子顯微鏡放大看，更發現有一些極微細的小孔似乎能夠穿底。

因應K Kwong對Sample 19指出的缺點，我們向有關方面公司查詢。公關回應稱：「本公司的口罩符合歐盟標準，而全新香港製造的升級版口罩亦已上市。」

今次報導測試的Sample 19是三月份中國製造的批次，而香港製造升級版口罩剛在市面發售，而且全部換上了全新包裝。（點下圖放大睇全新包裝）

最近Watsons推出了ASTM Level 3版本口罩，直接取代之前Level 2。升級版ASTM Level 3口罩品質又如何？K Kwong指明顯質素提升了不少，雖未去到完美，但都算非常不錯。

為免大家買錯，下圖集為大家分辨一下兩者包裝的分別。▼▼▼點下圖放大解說▼▼▼

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今次K Kwong於影片中亦有解說納米口罩的原理及成效。雖然售價偏貴，但比一般口罩更可靠（林勇攝）

還有如HKTVmall、GoodMask、Mask Factory、OxyAIR及CareHK等香港品牌口罩的評測結果，可以參看以下早前6月初K Kwong評測的14 + 1款口罩。

↓↓↓↓早前6月初 K Kwong實測 14＋1 款香港口罩及價錢（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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↓↓↓↓早前6月初 14＋1 款香港口罩官方規格（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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↓↓↓↓早前6月初 K Kwong點評 14＋1 款香港口罩（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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同場加映：口罩三大標準

K Kwong解說一般口罩的三種效率標準，分別為BFE（細菌過濾效率Bacterial Filtration Efficiency）、PFE（微粒子過濾效率Particle Filtration Efficiency）及VFE（病毒過濾效率Virus Filtration Efficiency）。BFE是針對阻隔 3 微米的粒子；PFE就是針對阻隔 0.1 微米的粒子；VFE則是針對0.1 至 5 微米的粒子（通常取平均數為2.8微米，因此有BFE都可以不用再睇VFE）。那選購時PFE是否最重要考量呢？當然PFE阻隔效率愈高，保護效能最好，但今次新冠肺炎病毒傳播途徑主要靠依附飛沫上，而飛沫大小至少都 5 微米以上，因此K Kwong認為一般出街搭車 BFE 效能達95%以上都已經夠用。

20＋15款較為熱門的香港口罩測試（林勇攝）

想知道「複合式熔噴布」與一般熔噴布分別，可參看以下文章

相關文章：K Kwong逐一點評14款香港品牌口罩 Watsons、HKTVmall質素如何？