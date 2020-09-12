紅鶴「倒地」頭靠水池邊　網民憂中暑　動物園解謎揭爆笑真相

動物經常做出令人誤會 和震驚的舉動，有日本網民早前在神戶某動物園內看到1隻紅鶴癱軟在地，頸掛在水池邊，看似不敵炎熱的天氣中暑倒地。照片於今年8月初被上傳至Twitter，至今已引來逾14萬個讚好，不少網民擔心紅鶴的健康狀況，但園方很快現身解釋原因，「倒地」真相逗笑許多網民。

有日本網民上傳照片，指神戶某動物園內有紅鶴因天氣炎而無法站立。（Twitter「AquiOh」圖片）

為紅鶴拍照的日本網民上月5日在Twitter發帖，指神戶市立王子動物園內有紅鶴因為太熱而無法站立。據他上傳的照片，看到1隻紅鶴貌似全身乏力倒地，長長的頸掛在水池邊，粉紅色嘴巴則剛好在水面。照片結果引起數以十萬計的網民關注，留言「是不是中暑了？」。

不過，據日媒引述園方飼養員的回應，指紅鶴當時其實只是坐着飲水，笑言「應該懶得站着吧」，並解釋紅鶴的坐姿較「特別」，雙腳彎曲部分看起來像膝蓋，但其實是牠們的腳踭，故坐姿容易被旁觀的人以為躺在地上。飼養員續指，紅鶴本身是耐熱的動物，但當天氣炎熱時，或會在浸在水中。

涉事動物園後來解釋，紅鶴只是坐着飲水，並非中暑。（Twitter「AquiOh」圖片）

網民得知紅鶴並非中暑後放下心頭大石，更被其搞怪飲水姿勢逗笑，直呼太可愛，又指「第一次看到不是站着的紅鶴」，可謂又長知識了。

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