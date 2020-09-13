韓模特兒搭地鐵唔戴口罩兼晾腳　被轟自私反斥網民：罵人前先照鏡

韓國最近面臨新一波新冠肺炎疫情，為人為己，外出都應佩戴口罩，但首爾1名女模特兒最近在地鐵上的自私行徑引起網民炮轟。她被同車乘客發現沒有戴口罩，並肆無忌憚地在把雙腳晾在座位上，照片被廣泛流傳。韓女事後現身承認自己為相中人，解釋事發時口罩丟失了，繼而與網民唇槍舌劍，甚至發文指「只要我和家人不感染就可以，我真的不關心陌生人的死活」。

韓國有女模特兒被揭發搭地鐵時的惡行，不但沒有佩戴口罩，甚至穿鞋在座位上「晾腳」。（網上圖片）

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事緣韓國有網上討論區流傳1張照片，可見首爾地鐵3號線的車廂內，有年輕女子不但沒有戴口罩，更將穿着鞋的雙腳晾在座位上，無視鄰座乘客。照片隨即引來網民熱議，批評女子毫無公德心。不久後相中女子現身，要求上傳照片的網民及傳媒刪除照片和報道，解釋指事發當日工作一整天太疲倦，又與友人聚會飲酒，不慎丟失口罩才會作出如此行為。

涉事韓女從事模特兒行業，雖曾在網上討論區發道歉文，卻同時多次在Instagram發帖，不停反擊批評她的網民，稱「我很正常，你們才不正常」、「無論誰感染都與我無關，只要我和家人不感染就可以，我真的不關心陌生人的死活」，着網民不要留言「假裝伸張正義」。

韓女炮火不斷，更直斥批評她的人低俗，指「罵人之前請先照鏡……你們那種叫做自卑感」。不少網民對韓女的回應感到憤怒，紛紛直斥她死不認錯，「到底憑什麼如此傲慢」、「小小年紀就那樣」、「好自私啊，丟了口罩不能再買一個嗎？」、「妳以為腳痛就可以那樣坐」，亦有人質疑她刻意與網民作對，藉以提言知名度。

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