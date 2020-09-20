台女遭外國男友勒索裸照擺上成人網　網紅律師：嘲笑你的才是病人

文：呂秋遠 台灣律師 夜深了，但是我還是要講一個故事：有個網友跟我說了一個故事，她因為相信當時交往的外國男友真心愛她，為了安慰他在國外孤單寂寞覺得冷，拍了不少露臉漏點的照片或影片給他。但是兩個人在分手後，他發訊息給她，要她拿錢來贖回影片與照片，否則就要把這些影片與照片寄到公司和她的朋友那裡，還要丟到色情網站上。 她真的害怕到發抖，不知道該怎麼辦。

台女遇人不熟遭外國男友以其裸照及影片勒索，不知如何是好，於是請教呂秋遠應如何處理。（《奶酪陷阱》劇照）

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我花了一點時間安撫她的情緒，因為她只有對方的名字，其他訊息什麼都沒有，法律上沒有什麼方式可以處理他。如果這個人在國內，我就好辦了。

怎麼辦？告死他啊！先虛以委蛇說自己在籌錢，然後立刻去報警，警方會請檢察官向法院聲請搜索票，到他家去把所有影片照片扣住，再以恐嚇取財的罪名起訴他！可是，如果是外國人，又在國外，不知道護照號碼，沒有更詳細的個人資訊，真的很難處理。

那麼，如果他真的把這些骯髒的行動付諸實現，那麼她該怎麼辦？

說真的，有時候看到很多戲謔的「求上車」文字，我確實對某些人沒有信心。這種散布別人隱私的照片或影片，當然不能看！上車？是要上靈車嗎？可是，我還是跟這位朋友這麼說的：

「對於勒索者，不管是情感勒索還是金錢勒索，你答應他一次，就會有下一次，所以關於勒索，一次都不該妥協。如果他真的做了，其實那也沒什麼。他寄到公司，你就跟老闆坦承，這是男友的勒索。一個正派的公司或老闆，只會心疼你被性霸凌，把東西完全銷毀，不會存到D槽裡。如果這間公司以『你活該』、『不檢點』來抨擊你、排擠你，這間公司就是王八蛋，離職以後就去跟勞工局檢舉，罰到他們唉北叫母。

呂秋遠認為事主是受害人，親友如果收到她的裸照反而指摘她，根本是對方有問題。（《仇恨之網》劇照）

如果你的朋友或親人收到，竟然對你指指點點，覺得你很淫蕩、不要臉，那麼你就該跟他們絕交，或者離開這個家，把他們當空氣。雖然不用見一次打一次，但是也可以就是用霸氣的眼神殺死他們。你們是覺得老娘身材好，很嫉妒我嗎？還是覺得我可以自得其樂，你們很羨慕？

如果他放到色情網站上去，不要在意。反正沒人知道你，就算知道，也沒人記得你。就算記得，他們也不會出現在你的現實生活裡。如果真的出現，雖然不用見一次打一次，但是可以用鄙夷的眼神看著他，心想你這個小牙籤，就算全世界男人都死光了，你也只能在螢幕前看著我的照片而已，我打死都不會跟你怎樣的。

你聽著，你要堅強。你是受害者，而且這不是你的錯。你不要為了這件事感到羞愧。你可以難過，因為他背叛你，辜負你的信任，但是你不要對人失望。你盡量不要讓自己活在別人的眼光裡，因為生活是你自己在過，對得起自己就好，別老是想要對得起所有人，你又沒欠他們什麼。

你有權利穿你想穿的衣服，做你想做的事情，嘲笑你不檢點、不自愛，說你活該的人，他們才是病人，我們可以憐憫他們，但是不用同情自己。

因為你沒有錯。」

好了，我只是想要說，對自己好一點，過得簡單一點，不要對自己這麼嚴苛，特別是，別太在意別人怎麼想，反正這些訕笑你的人，本來也就沒有真正關心你過。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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