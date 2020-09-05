兒子考醫屢失敗　台媽逼今次要成功　網紅律師：人生不為滿足別人

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這位媽媽，身為一個擁有三個碩士，一個博士的律師來說，應該可以跟你聊聊讀書的辛酸。然而，我的建議，你可能不見得想聽就是了。

讀書，是得要靠天分的。如果只是要拿學歷，只要有點錢，不要選高雄市長，你可以想買幾個有幾個。但是，讀書不一樣，你自己來試試看就知道，XX不會背叛你，XX不會就是不會，所謂的「XX」，可以替換成任何一項學科。如果你是我媽，要我去當名醫生，我可能會死給你看，因為我的物理、化學就是零分，絕對零分，我都不好意思說我不會算國中程度的浮力與大氣壓力了。

三角函數，我就是不會，也不想學，請你不要勉強我。親愛的媽媽，如果我不想進入導航、工程、測量等等工作，你到底要我專精這個幹嘛？你要我學，我還是會盡力，但是我考低分，請你不要怪我，因為沒天分就是沒天分，怎麼你就不要讓我去學動畫，我可以進皮克斯（編按：PIXAR動畫製作室）工作，你知道嗎？怎麼你就不要讓我學做麵包，我也可以變成世界麵包大賽冠軍，你知道嗎？

台媽想兒子做醫生但惜對方欠天份，呂秋遠勸她放手。（《虎媽貓爸》劇照）

我擔心的是，他其實想做電競，但是因為你的期許，所以他非得考上醫學院不可。

醫生很厲害嗎？是很厲害，但是吃到好吃的麵包，不是也很幸福？

這位媽媽，孩子快成年（？）了，你到底知不知道孩子有沒有天分當醫生？而且當醫生的生活是什麼，你真的知道嗎？如果不是風花雪月型的「名醫」，工作會占去他百分之九十九的生活，剩下的一趴，就是跟家人做沒魂有體的互動，每天除了工作，就是睡覺，你真的知道什麼叫做名醫？名醫要拿多少代價來交換他的名與利？可能是包括他的生命與生活，即使如此，你也願意？

媽媽，請你不要再給他底線了，不論是支持他重考或是直接去念大學。他之所以重考，可能是因為不忍你的失望、他之所以想當醫生，可能是因為想符合你的期望。他不快樂，就是不快樂。你希望他有天變成名醫，但是不認得你嗎？如果你希望，那就繼續「期望」他變成你要的那個人，只怕那一天真的到了，你會後悔當年為何要讓他變成一台考試機器與賺錢工具。

呂秋遠認為人生並非為滿足別人需求而活。（《虎媽貓爸》劇照）

當你看到孩子的成績，你應該做的，不是希望他下次考好一點，而是跟他說嘗試過就好，我們可以來找點別的樂趣。人生很短，我們出生，是要來過生活的，不是要來盡力滿足別人需求的。你可以拍拍他的肩膀，然後告訴他，人生不是只有考試這條路，而是要找到自己喜歡的事物。你的孩子，現在無力反抗你，往後他就會用你最喜歡的方式讓你不舒服，然後你就會開始抱怨他不孝、你用了多少心力栽培他，他卻只會賺錢不懂回饋、他沒空跟你說話、沒空陪你吃飯，他名醫呢，要花時間去賺錢，你知道他一台刀多少錢嗎？

他想當醫生，進不了醫學院，所以很落寞，可是他到底為什麼落寞？你看到的，是孩子落寞的樣子，還是自己落寞的樣子？而他到底考上哪裡，是不是當名醫，他想要滿足你，還是想要滿足他自己？坦白說，我擔心這孩子堅持考上醫學院，只是為了你。

真的，雖然他想重考，但我擔心這個孩子他只是想滿足你的期望而已。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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