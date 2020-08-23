台婦想拋夫棄子與新歡雙宿雙棲　網紅律師：要有兩頭皆空的準備

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

好的，這位姊妹，我已經把你所有的個人資料都改過了，因此不會有人辨認出來你是誰。但是你可以從即將出現的留言，看到你一旦決定離婚後，可能面臨的輿論壓力。

在決定要不要離婚前，你必須要有一個觀念，多數的婚姻，到後來都是平淡無奇。這不是誰的錯，而是家人就是如此。讓你每天都可以怦然心動的，不會是男人，只會是鈔票。撇開那些家暴、外遇、冷戰的家庭，生活就是這樣，因為現實會把你跟他之間的浪漫感折磨殆盡，況且，等到年老，所謂的幸福，所需要的不會是雲霄飛車，而是每天回家，都可以看到相同的人、做著類似的事。

換人，會比較好嗎？欸，我真的不知道。可是，為了怦然心動而換人，那不會是好原因。因為有時候我們要檢討的是自己，而不是對方，特別是像你所說，對方其實沒錯，也不過就是「務實負責愛家」而已。務實、負責、愛家，可能意味著他無趣、話少、沒朋友。如果兩個人又不常相聚，你得要一個人承擔孩子的責任，對方好像就是提款機而已，如果你期望的愛情不是如此，你當然會覺得累。當另一個風趣、幽默、跟先前的男人完全不一樣的人出現，心動是正常的。

那麼，心動要不要行動？這就不好說了。因為，你得要考慮的事情太多。首先，你要如何對你先生開口？

「對不起，我愛上別人了。」

「沒事的，寶貝兒，我祝福你們。」

你是在演瓊瑤嗎？你怎麼知道老公是秦漢還是馬景濤？如果是秦漢，他可能含著眼淚帶著微笑，就這麼算了。但是如果是馬景濤，你以為對話不會是：

「天啊！蒼天啊！你為什麼要這麼折磨我？即使你不愛我，我生生世世也都不會離開你！你生是我家的人、死也是我家的鬼！」

呂秋遠認為為了怦然心動而換人，那不會是好原因。（《夫妻的世界》劇照）

到法院訴請離婚，那就別想了，因為你沒理由。可是，你以為跟他好好談，直接淨身出戶，小孩給他、財產給他、什麼都給他，於是乎，他就願意離婚？或許，如果你遇到一個「不那麼」執著的男人，他會在「幾年」死心以後，願意簽字離婚，但是，那已經是幾年後了。那位先生願意等你嗎？等你離婚以後，他會願意盡棄前嫌，忘記你曾經在婚姻中跟他交往，記得你拋棄所有跟他在一起嗎？或許他會說，你「曾經」欺騙我，是別人的老婆，還帶了一個孩子。或者是在你們結婚後，某天的吵架，他突然翻舊帳，說你這個人就是水性楊花，難怪會拋夫棄子跟他在一起。

那時候，你會不會很想死？

愛情，一開始都可以加工，但是真正陪你到最後的，不會是加工食品，也不會是調味料，而是真實純粹的食材。你知道就算你癱了，他也會在你身邊陪伴你。新的人，會不會、能不能是那個人，我不知道，那需要時間去證明。所以，如果你真的想結束這段關係，那就去吧。但是請你記得，你要有兩頭皆空的心理準備，而且即使兩段感情都沒有，你也願意接受這個後果，不妨你就跟兩個人同時坦承，至少心裡坦然一些，否則一張小小的雙人床讓你迷路了，也不是好辦法。

現在，你的愛情看來都是對的。但是我擔心你跟他走了以後，一切就都會變得是錯的。心如止水與波濤洶湧，我不知道該如何建議你選擇，但我可以肯定一件事，生活中，要是每天都波濤洶湧，那是很累人的。畢竟，我們都當不了消波塊。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）