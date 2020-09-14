日日洗頭都有油垢味或頭皮生瘡？　台髮型師解謎教DIY頭皮去角質

要徹清潔皮膚，很多人會注重去角質，但原來頭皮都有需要去角質清潔，台灣髮型師「粘阿彬」在Youtube上發布影片，教授「在家DIY頭皮去角質的正確方法」，並建議每月可做1次。

角質層是頭皮中最表面的一層，每天會自然剝落。（粘阿彬 youtube截圖）

粘阿彬指，如果天天洗頭，頭皮仍一陣油垢味，或感得頭皮癢癢的，甚至長痘痘，這樣可能與頭皮的角質層有關係，角質層就是頭皮中最表面的一層，每天會有自然剝落，留下的就是健康的角質層，本來身體會自動代謝，除走這些老廢角質層，但隨著人變老，新陳代謝會下降，令剝落的老廢角質殘留在頭皮上，引發頭皮的問題。

要DIY頭皮去角質，要選用合適的產品，如果頭皮狀況沒有異常，只是有點頭皮可以選用磨砂膏去角質，如果頭皮有敏感發炎等徵狀則可以採用水楊酸的去角質產品，而使用去角質產品的頻率是每3個星期至每個月1次。

動手做去角質時，可以把去角質產品擠在碗內，再準備1支大的化妝掃，然後把產品塗上頭皮。頭髮可以先梳一下，再由頭頂開始塗去角質產品，每隔大約1厘米拉開頭髮再塗一下，頭的背面就可以打橫的分開頭髮去塗。塗完之後可以按壓3至5分鐘，再讓產品停留在頭皮5至10分鐘並沖水。

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