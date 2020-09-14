老婆失蹤3年　上網睇片始知已另組家庭　綠帽男促辦離婚否則提告

安徽省鳳陽縣男子小丁（化名）近日在社交媒體一段短片上，發現失蹤逾3年的妻子小鄭（化名）竟已另組家庭，甚至育有一名兩歲多的孩子；小丁追查下終聯絡到妻子，但她堅拒透露身在何處。

12年前，小丁在浙江溫州打工期間與來自福建的小鄭相戀並結婚，兩人有一子。小丁表示，婚後曾發現妻子經常與另一名男子談電話，追問之下妻子坦承出軌，但當時他決定原諒，「誰都有犯錯的時候，第一次犯錯就算了，看在孩子的面子上原諒了她。」

2017年某天，小鄭聲稱外出打麻將，其後就再未有歸家；小丁前往多間麻將館尋找妻子不果，自此3年來杳無音訊。小丁曾報警及與妻子的父母聯絡，但均不得要領，「她似乎就這樣人間蒸發了，去向全無，令我相當茫然。」

然而，小丁近日用手機瀏覽社交媒體時，突然在妻子二嫂的短片中發現其蹤影，片中妻子與另一名男子及一名年約2歲的小孩於安徽合肥一間商場逛街，且不時分享生活點滴。幾經轉折，小丁終聯絡到妻子，她答應會回來跟他離婚，但一直不願意透露身在何處，及後又再次失去聯絡，小丁唯有到妻子出現過的商場附近守候，「但（我）一次也沒有看到過（小鄭），想要在這裡找到她還是挺難的。」

小丁希望透過媒體公開事件，令妻子能盡快回來辦理離婚，他向妻子喊話：「妳（小鄭）要是不跟我過了，就回來跟我離婚，妳現在跟別人有了小孩了，妳就過妳的，我也不想再追究甚麽。如果妳不離婚，妳的小孩子也沒有辦法上戶口。離婚後我們小孩的撫養費妳肯定是要給的，至於精神賠償回來就好商量，如果不回來，我隻有到法院去起訴妳，告你重婚罪，到時候別怪我無情。」

不少網民批評小鄭的做法離譜，「找到證據，先以重婚罪起訴她吧」、「不知道為什麼還要有那層婚姻關係，就不能先離婚在去跟其他人結婚嗎」、「婚姻又豈是兒戲呢？不過現在很多男女都不這樣想了」。