男友曾送前度貴手袋　準媽媽激氣怨「大細超」　提分手被網民鬧爆

所謂「人比人，比死人」，尤其在感情關係中，最怕拿前任與現任比較。1名懷孕3個月的準媽媽最近網上發文，表示與男友準備註冊結婚，但無意間從男方手機中，發現他3年前曾花2萬多元買手袋送給前任，想起自己只收到價值「1萬幾千」的手袋，不禁大動肝火，更有意提出分手。帖文引起網民熱議，不少人勸喻樓主不必計較，認為與其為手袋不忿，倒不如為日後的「奶粉錢」打算。

有準媽媽網上發文，抱怨男友曾在3年送前度2萬多元的手袋，但她自己卻只收到「1萬幾千」元的手袋，令她「嬲爆」提出分手。（《過街英雄》劇照）

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準媽媽上周五（11日）在網上討論區「親子王國」發帖，稱與另一半交往1年半，已到談婚論嫁的階段，準備註冊結婚，最近更得知自己懷胎3個月。不過發帖的前一晚，樓主在男友手機中發現「可疑照片」，看到對方在3年前曾經送前女友1個價值2萬多元的手袋，令她忍不住直斥：「買俾EX（前女友）就買2萬幾，我就只可買1萬幾千嘅手袋。」

樓主生氣得向男友提出分手，婚事也要告吹，直指「我個腦好難忘記到嗰張相」。她又稱男友得知事情後「好驚」，不停發短訊道歉，故她發帖請教網民意見，問道：「大家認為我嬲得小氣嗎？」

樓主表示因手袋事件向男友提分手，直指「我個腦好難忘記到嗰張相」，希望網民能罵醒她。（《過街英雄》劇照）

帖文一出，不少網民留言稱樓主反應太大和斤斤計較，「其實過咗去嘅事就由佢啦」、「唔通佢去借錢買個30萬鱷魚皮手袋畀妳就代表錫妳？長大啦」，又指她現時應多花時間準備小生命的來臨，而非禮物有多貴重，「仲諗住買手袋？你諗吓有冇錢買奶粉、尿片、供書教學仲好啦」。

樓主後來繼續回覆網民，表示男友的確很願意為她付出，「其實我隻佬好錫我，佢孤寒得嚟都好肯為我付出嘅」，又直言如男友答應分手，自己會不知所措，但每次想起其手機內的照片就「激氣」，怪自己太執着，希望網民能夠罵醒她。

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