父母送澳洲留學盼獲國籍　連登仔想同歐洲女友結婚落地生根陷兩難

女友與阿媽點揀好？這問題每日令天下間不少男士非常煩惱，有網民早前就發文訴心事，指現正於澳洲留學，父母希望他畢業後留在當地工作，直至獲得居留權，不過樓主卻正與女友計劃將來，希望能到歐洲一起生活，因而陷入兩難，找不到兩全其美的方法，只好向網民求救。

有連登網民訴苦，指正打算將來定居的地方，對於不知應滿足父母或女友感到苦惱。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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網名「我唔勇敢」的網民早前於連登討論區發文，稱公開試畢業後未能考進心儀學科，獲父母供養到澳洲留學，「我都知我屋企唔係大富大貴，我都明白老豆老母供我讀書幾辛苦，所以一路都努力讀書」。

樓主續指，之前到歐洲旅行時認識了現任女友，兩人性格投契，拍拖兩年來即使要「Long D」（遠距離戀愛）也沒有影響感情，「一年見一次（一見見三個月）大家都好開心，大家都有一齊plan future（計劃將來）嘅打算」。他有感現時香港社會氣氛不佳，「令到我有想走嘅諗頭」，惟計劃將來時卻面對兩難，父母希望他畢業後留在澳洲工作5年，直至取得居留權。

樓主直指未找到兩全其美的方法，只好向網民求救。（《愛回家之開心速遞》劇照）

另一方面，樓主卻想與女友一同生活，惟一旦到歐洲落地生根，他便要放棄在澳洲申請居留權，即使結婚後可取得歐洲國籍，他亦未能確保自己於當地能找到工作，因而感到非常煩惱，「老豆老母咁辛苦供我讀書，我都唔想喺兩者中做抉擇，女朋友又對感情認真唔係玩玩下，我都唔知前世做錯過咩，搞到依家要做啲on X嘅決定」。

👇👇早前曾有連登網民大嘆香港生活逼人👇👇

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不少網民看過帖文，都勸樓主想清楚將來想過什麼生活再作決定，「我覺得你為自己打算下好啲，諗下澳洲嘅生活啱唔啱你，睇你屋企人似係想你係澳洲落地生根有退路，理性好多，最重要都係自己揀嘅生活」。

亦有人指出，樓主與女友尚算年輕，建議兩人可先嘗試於澳洲生活，直至他取得居留權和能夠經濟獨立，再決定是否結婚或搬到歐洲生活，但最重要是決定後不會後悔，「其實係要諗樓主你想去邊，你畢業之後會做邊行定再讀上去？有冇適合嘅公司？又或者鍾意邊到嘅生活多啲？你自己想唔想要澳洲citizenship？你以後即使結唔結婚都會有自己生活，唔好遷就人地冇咗自己」。

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