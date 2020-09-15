台男持續勃起48小時　多次嘗試射精仍金槍不倒　醫生：快爛掉了！

男生每天早上起床，都會出現「晨勃」的現象，但台灣北部一名30多歲患者某天醒來後晨勃未消，一開始還深信是自己雄壯威武不會軟，但3個小時過去了仍金槍不倒，且排尿相當不方便，他試著射精想讓生殖器恢復原狀，卻事與願違，最後勃起了整整兩天才就醫。

醫生：「如果再更久會黑掉…」台男金槍不倒竟是禍？（點圖放大▼▼▼）

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正常的「腫脹」若持續太久要小心！台灣泌尿科醫師顧芳瑜在《醫師好辣》節目中分享一名30多歲男子主訴早上後勃起持續2～3小時都消不掉，一開始還自以為性能力很強而自豪，但嚴重影響排尿順暢度，於是嘗試多次射精，甚至急開D槽裡的謎片想藉此疏通，希望能讓生殖器恢復原貌，卻都失敗。最後沖冷水、敷冰塊和跑步都未見效，持續勃起整整2天才就醫。

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顧芳瑜受訪時提到，男子的情況稱為「陰莖異常勃起」，屬於血管方面的問題，詢問下發現他早上勃起時曾翻身壓到陰莖，推測可能是因為本身體重過重，壓迫到陰莖血管使其斷裂而引發異常勃起。一旦勃起太久可能會有發黑的狀況，但有時沒仔細看不好分辨。

顧芳瑜說，一般陰莖異常勃起最好在48小時內須接受治療，「如果你超過3天，就是人生最後一次（勃起）了，以後就不行了，如果再更久會黑掉，有可能會爛掉。」

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顧芳瑜解釋，陰莖異常勃起的治療簡單，必須先將患者推進急診室「放血」，若是復發則建議至放射科血管室進行血管攝影，以利找出問題。他也提醒民眾若在沒有性刺激的情況下，連續勃起超過4小時可能就是陰莖異常勃起，可能原因包括鐮刀型貧血、骨盆腔的腫瘤、會陰部的外傷、不當使用壯陽藥物等等，若患者有這類病史且連續勃起超過4小時就要小心了。

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