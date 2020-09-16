【新冠肺炎】老夫妻手牽手4分鐘內相繼去世　子：到最後也沒分開

美國北卡羅來納州（North Carolina）一對結婚48年的老夫妻，上月初不幸一同確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），被送到索爾茲伯里市（Salisbury）的Novant Health醫院接受治療，可惜病情不斷惡化，在生命步入倒數階段，醫護人員將他們安置到同一間病房，二人最終握著彼此的手在4分鐘內相繼去世。

該對夫婦分別是67歲的莊尼（Johnny Lee Peoples）與65歲妻子凱茜（Cathy Darlene Peoples）。8月初，凱茜在退休前幾日突然失去味覺及發燒，兩日後莊尼也出現同樣症狀，兩人隨即被院接受檢查，及後證實感染新型冠狀病毒。

接受了治療約兩周，莊尼與凱茜的病情未見好轉，甚至開始迅速惡化，要被送入深切治療部；到了確診的第30日，院方坦言兩位老人家的生命已步入倒數階段，醫護人員不忍在此刻分開二人，遂特別安排他們到同一間病房。

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莊尼與凱茜延至本月2日離世，上周三（9日）舉行葬禮，兒子沙恩（Shane Peoples）表示，父母在生命的最後4分鐘仍緊緊握著彼此的一雙手，「他們已經牽手共度近50載人生，來到最後一刻也沒有分開。」

在訃聞中，有親友形容莊尼與凱茜跟鄰居關係融洽，且致力貢獻社區，曾在美國陸軍擔任中士的莊尼更是一名熱愛家庭的好男人，凱茜則為人開朗，喜歡製作手工藝品和聽音樂。

沙恩其後在Facebook發文悼念父母，同時呼籲公眾戴口罩及做好防疫措施，「許多人都不相信，甚至認為疫情只是一場騙局，但我父母的生命確是被奪走了，以後再也無法擁抱他們。希望大家都不再因疫情而蒙受損失，也不會經歷我們所感受到的悲傷。」