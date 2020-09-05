「配音王」譚炳文肺癌病逝　包青天深入民心　仲配過X-Men角色

有配音王美譽的譚炳文，3個月前發現肺癌，其後接受電療，但未有明顯好轉。昨晚因呼吸困難入院，延至今早11時（5/9）不敵病魔離世，終年86歲。他生前熱衷配音工作，據悉今年5月才續約無綫配音組，可惜事與願違，不少網民感嘆唏噓。

譚炳文因肺癌逝世，享年86歲。（Youtuber帳號「myTV SUPER」影片截圖）

作為影、視、歌、播及配音的五棲藝人，炳哥留下不少佳作。幕前是觀眾熟知的「大反派」，曾搭檔狄娜演出電影《七擒七縱七色狼》做奸角，幕後配音則化身鐵面無私的正義「包拯」，開口叫「人來，狗頭鍘侍侯……開鍘……鍘！」。他多年前與好友李香琴合唱的《舊歡如夢》亦堪稱經典，至今仍為人所津津樂道，平生合共推出逾30隻黑膠碟之多，另有名曲包括《禪院鐘聲》、《離別的叮嚀》。

難得的是，炳哥在配音界提攜過很多後輩，包括謝月美、曾慶國以及聲演《哆啦A夢》（前稱「叮噹」）的林保全。炳哥表示，他與保全叔是帥徒兼好友關係，「我睇住佢入行，當年佢係跟我！」，往日經常帶保全叔一同配電影，又會以「肥仔」暱稱他。二人交情逾40載，保全叔死後，炳哥亦有扶靈。

譚炳文去年曾上《流行經典50年》唱出元祖版《舊歡如夢》。（影片截圖）

惟炳哥近年身體大不如出，去年患上心臟衰竭，做過通波仔手術，其後又因生骨刺影響行動。不過他未有因此退下來，仍然一拐一拐地返無綫做配音工作，亦不時在幕前客串演出，像《溏心風暴3》和《果欄中的江湖大嫂》都可見其蹤影。

炳哥曾透露繼續工作為了有精神寄託，指「到咁上下年紀就會知道，一個人每年情況都唔同！」，今年返到工不等如明年也可以，那倒不如在行得走得時，好好工作。

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譚炳文逝世｜經典角色重溫 多演反派角色有發揮令人留下深刻留象