小老鼠瞓大麻葉堆食上癮　暖男「扣留」助戒毒　頒獎章再放歸自然

「企硬！Take嘢衰硬！」原來不只適用於人類？一名加拿大男子日前於花園發現，他所栽種的大麻葉連續兩日被一隻小老鼠偷吃。雖然當地容許合法種植及購買休閒類大麻，但男子看到小老鼠吃大麻後「斷片」的樣子，決定強制「扣留」並幫忙牠戒毒。

【幫小老鼠戒毒】1. 加拿大男子Colin於花園發現，他所栽種的大麻葉連續兩日被一隻小老鼠偷吃，小老鼠更整隻翻肚躺在葉堆上睡至「斷片」。（fb「Colin Sullivan」圖片）

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加拿大男子Colin Sullivan居於大麻合法化的新不倫瑞克省（New Brunswick），有天他發現花園中種植的大麻，連續兩天被闖進的小老鼠偷食，吃過後小老鼠更整隻翻肚躺在葉堆上食到「斷片」睡着。Colin觀察到小老鼠每次偷食都不顧份量，猶如上癮一樣一直吃至昏睡為止，看到這哭笑不得的一幕，他決定為小老鼠強制戒毒。

Colin笑指，小老鼠或因身體上的傷患，才會不斷「Take嘢」，他提到老鼠少了一隻耳朵，頓時獸醫上身懷疑牠是患了創傷後壓力症候群（PTSD），故獨個兒在花園內狂吃大麻當治療，「但我認為是時候要介入了」。Colin趁小老鼠睡着時，將牠移到飼養箱中，準備好乾草及食物，「我會先讓牠睡夠，因為牠醒來就要面對嚴肅的事情了」。

👇👇小老鼠「Take嘢斷片」現場👇👇

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之後幾日Colin一直更新小老鼠的狀況，指牠經歷了「艱難的數天」，一度出現肚痛、噁心等徵狀，不過已由大麻吃不停，進步至一天只需吃一片大麻葉，可見進度良好。

再隔幾日後，Colin宣布好消息：「經過與毒癮漫長而絕望的戰鬥後，這隻小老鼠戰勝了自己的掙扎，準備重新出發！」他說小老鼠已不再依賴大麻，狀態完全回復正常，故特意為牠頒授戒毒小獎章，同時將牠放歸自然，「我或許是為牠打開籠子的人，但令牠重獲自由的則是牠自己，再見我的朋友，希望我們會再次見面」。

【幫小老鼠戒毒】10. Colin趁小老鼠睡着時，將牠移到飼養箱中強制戒毒，幾日後他宣佈好消息。（fb「Colin Sullivan」圖片）

👇👇戒毒過程逐格睇👇👇

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之後幾日Colin一直更新小老鼠的狀況，指牠經歷了「艱難的數天」，一度出現肚痛、噁心等徵狀，不過已由大麻吃不停，進步至一天只需吃一片大麻葉，可見進度良好。

再隔幾日後，Colin宣佈好消息：「經過與毒癮漫長而絕望的戰鬥後，這隻小老鼠戰勝了自己的掙扎，準備重新出發！」他說小老鼠已不需要再依賴大麻，狀態完全回復正常，故特意為牠頒授戒毒小獎章，同時將牠放歸自然，「我或許是為牠打開籠子的人，但令牠重獲自由的則是牠自己，再見我的朋友，希望我們會再次見面」。

Colin的帖文一出即獲網民瘋傳讚好，不少人稱讚他的舉動非常暖心，願意為一隻小老鼠作這善心行為，「感謝你願意伸出援手」、「我忍不住笑了，但也幸好有你願意幫牠」。亦有網民留言祝福小老鼠能過新生活，「這有趣的小子，希望牠能繼續遇到有趣的事和冒險」。

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