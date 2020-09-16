小鬼逝世│楊丞琳發文悼念初戀男友：能與他相遇是我這輩子的福氣

台灣男星小鬼（黃鴻升）今日（16日）被發現在家中失救不幸離世，終年36歲，噩耗震驚全個娛樂圈。要講到他最轟動的一段情，不得不提他高中時的女友楊丞琳，即使現時已經分開，但兩人依然保持好友關係，楊丞琳更曾多次公開盛讚對方是「最佳前男友」。

楊丞琳感謝小鬼出現在自己的生命中。（Instagram：@aes_alien）

小鬼死訊傳出後，楊丞琳透過經理人回應傳媒，直到今日下午6時在Instagram發文紀念她這位身兼好友、家人的「最佳前男友」：「謝謝大家對我的關心，我不會假裝我很好我沒事，因為不可能好，不可能沒事。鴻升的離開讓太多愛他的人都感到非常不捨，知道消息後我很擔心鴻升家人的心情，他們一定比我還要痛上好幾倍。看到媒體新聞報道著他的好很欣慰，因為他真的非常努力，很珍惜每一次的舞台，很重視得來不易機會。但他的好，不只是那些在熒光幕前看不到的地方，他的好更是讓我覺得，能夠與他相遇，是我這輩子的福氣。我說過：『我們不是只是出現在彼此的青春，我們其實是一直出現在彼此的各個階段，當然包含未來也是』。」

小鬼是楊丞琳的初戀男友。（資料圖片）

楊丞琳發長文悼念小鬼這位「最佳前男友」。（Instagram：@rainie77）

她亦感謝小鬼能出現在自己的生命中，並表示相信他會一直再以其他形式陪伴自己：「鴻升，我相信未來你還是會在，只是用不同的形式陪伴，謝謝你出現在我的生命裡（裏）。很高興我們都有把滿滿的愛和關心，適當的表達給對方。失去你，是可惜的、不捨的，但我們沒有留下一絲遺憾。R.I.P，永遠懷念你，2020/9/16。」

楊丞琳於去年10月舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，邀請了小鬼做嘉賓，大喊「他就是我的青春」。（rainie77@instagram）

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