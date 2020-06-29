楊丞琳大讚前男友小鬼從不遲到　18歲生日只有他一個最準時

台灣女歌手楊丞琳（Rainie）經常在YouTube拍Vlog分享日常點滴，日前她應邀到好友兼「4 in Love」隊友黃小柔家中作客食晚飯，一打開門就見到高中初戀男友黃鴻升（小鬼）一早已到並坐在梳化上，與黃小柔的子女打成一片。Rainie經常公開盛讚這位「最佳前男友」，她今次亦再點名大讚對方好準時，更憶述以前兩人談戀愛時小鬼從不遲到的點滴，分手後仍是朋友的良好關係令網民非常羨慕。

小鬼、張棋惠、楊丞琳、黃小柔和KID（林柏昇）一齊食飯。（YouTube：Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道）

Rainie大讚小鬼準時。（YouTube：Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道）

Rainie坦言小鬼最大的優點就是夠準時，而且從節目亦看得出來，黃小柔亦忍不住大讚他相當貼心，不但幫忙照顧小孩，來的時候還有送禮物。Rainie亦回憶起「我要證明黃鴻升很準時是...我18歲生日的時候，全部人遲到一到兩個小時，只有黃鴻升準時！」

在旁的小鬼笑言：「我能不準時嗎？」，意指當時自己仍是Rainie的男朋友，所以才不敢遲到。不過，Rainie亦有解釋指，兩人在她大約17歲半時經已分手，並不是情侶關係，力證對方確實是個很守時的人。

小鬼是最早到黃小柔家的人。（YouTube：Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道）

小鬼不但幫忙照顧黃小柔的小孩，來的時候還有送禮物。（YouTube：Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道）

Rainie在Vlog裏亦經常調侃小鬼，一邊叫他示範一下肉絲有多好吃，一邊笑指：「你知道你的酒窩讓東西看起來更好吃嗎？」，兩人有趣的互動令網民看到捧腹大笑，覺得兩人的友誼很棒，亦有不少網民大讚小鬼是個好男人：「小鬼好暖，去朋友家都會幫忙帶小孩」、「竇哥（竇智孔）的小孩視訊的時候說要看小鬼哥哥，真的是孩子王，對小孩超有耐心」、「看他細心溫柔的照顧陪伴小孩，就知道將來一定是好老公好爸爸」。

Rainie在Vlog裏亦經常調侃小鬼。（YouTube：Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道）

網民大讚小鬼是個好男人，將來必定是個好爸爸！（YouTube：Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道）

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