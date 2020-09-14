大埔貓咪疑遭高空掟落樓吐血亡　好心街坊尋主人不果夾錢助善終

今年情人節，30隻動物於深井豪景花園被人殘酷掟落街，導致18死12傷，警方拘捕兩男後，律政司以「證據不足」為由最終決定「放生」不起訴，引起各界關注。大埔廣福里前日（12日）亦發生貓隻疑被人從高空掉下案件，有街坊發現貓咪墮地後受重傷，即時向附近獸醫診所求助，惟貓咪最終不治。 多名善心街坊得知事件紛紛伸出援手，夾錢為貓貓善終送牠最後一程。警方暫將案件列作殘酷虐待動物處理，大埔區議員黃兆健亦正跟進事件。

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於事件中幫忙送貓咪到醫院的女街坊早前於facebook群組「Tai Po 大埔」講述事發經過，指前晚約7時許，她行經大埔墟四方公園時，看到幾名街坊不約而同望住地下。她好奇查看驚見一隻貓咪倒卧地上，「我都未等得切圍觀嘅人答我乜事，我就已經用盡我嘅氣力大叫上樓上，問樓上有冇人養貓呀，你隻貓跌咗落街呀，但大叫咗好多次都冇人回應」。

後來有其他街坊稱，事發前聽到「有個女人大叫有人掉貓落街」，而貓咪倒卧的位置與附近大廈距離甚遠，故樓主認為「貓貓係自己唔小心跌落樓嘅機會真係好低」。當時有街坊正聯絡愛協求助，惟獲回覆需時處理，樓主眼見貓咪不斷抽搐及吐血，故提出先帶牠到附近的獸醫診所急救，約15分鐘後兩名獸醫診所護士亦接到電話趕至。

由於護士並無任何裝備，而貓咪因身受重傷不能隨便移動，有好心男士隨即到附近店舖取來毛巾「畀姑娘方便搬動貓貓」。樓主則覺得「真係做唔岀視而不見」，遂跟護士到診所了解，「一連串嘅報價費用同主人係邊個呢啲問題我都冇理了，最緊要救咗貓貓先」。

事發地點附近的大廈約為唐6至7樓高，惟貓咪倒卧位置為大廈對開空地，令人質疑牠遭人刻意從高空擲下。（黃兆健fb影片截圖）

到達診所時，護士再次提及貓咪的後續事宜及醫藥費，樓主表示當時只好硬着頭皮負責，「我都心諗冇辦法，誰叫我遇到你，救就救啦唔理錢住喇」，可惜貓咪最終傷重不治。雖然與貓咪毫不認識，「但我真係唔忍心佢最後一程都係要掉去垃圾桶，所以決定幫佢搵善終等貓貓好走」。

這時診所內協助搶救貓咪的護士、兩名於現場目擊救貓過程的情侶亦到達診所，表示要「夾錢送貓貓最後一程」，令樓主非常感動，「因為貓貓嘅最後一程係有帶住愛離開的」。最後她藉着事件呼籲網民：「可以不愛，但請不要傷害」，又表示非常感激事發當日曾伸出援手的街坊及醫護人員。

警員事後曾到場了解，暫將案件列作殘酷虐待動物調查。（黃兆健fb影片截圖）

運頭塘區議員黃兆健得知事件後一度到場了解，表示正跟進案件，呼籲目擊過程的街坊聯絡他；警方暫將案件列作殘酷虐待動物調查。

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