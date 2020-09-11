帶貓入健身室受阻　台女嬲爆脫衣三點盡露做GYM　教練勸阻反被打

有不滿先試一下從正常途徑申訴，別一下子就脫衣服！日前，台灣新北市一名女子想帶愛貓走入健身室做運動，工作人員解釋不能帶動物後，女子竟失控罵人並打工作人員，繼而失控脫光衣服，入內閒逛兼做運動，甚至對着其他會員翻開重要部位，最終要警方及消防人員到場將她帶走。健身室解釋這名女子曾多次違規帶貓入內，其實8月時已取消她的會籍，表示會為被打的員工向女子提告。

女子走入健身室後脫光所有衣服，旁若無人一樣做運動。（網傳影片截圖）

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日前，台灣LINE上流傳影片，顯示一名女子帶着一隻貓走入健身室，被職員阻止並發生爭執，另一段則是女子在健身室內全裸做GYM，一絲不掛在裏面閒逛的片，震驚不少網民。

當地傳媒報道，事發地點是新北市的World Gym健身俱樂部，該名56歲女子姓簡，原本是該健身室的會員，但因為多次違規帶愛貓入內，在8月時健身室已取消了她的會籍，但在9月4日晚，她又想帶愛貓走入健身室。片段所見，簡女出現時，健身室的職員已勸告她離開，惟女子直衝入內，更舉起貓咪叫一名男職員代為照顧，惟健身室禁止帶貓入內，她再次被職員攔下。

女子走入健身室後脫光所有衣服，旁若無人一樣做運動。（網傳影片截圖）

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簡女失控罵人，有女教練叫她克制自己，未料她發狂大叫，之後還襲擊女教練，其他人見狀幫忙制服簡女，但她成功掙脫，繼而脫光所有衣服，在健身房內走來走去，又用戰繩做訓練，不少人在旁拍攝，但女子懶理他人目光。有會員透露，女子在場內不停挺起胸部，還做深蹲刻意露出下體。女子其後甚至朝其他人袒露自己的重要部位，在場職員見無法處理，惟有報警。

警方到場後女子還拒絕離開，需聯同消防人員將她強制送院，警方會向女子控以傷害、依妨害風化等罪。World Gym指這名女子早前多次違規帶貓入內，而且還做出其他失序行為，8月時已取消了她的會藉，至於她對職員暴力相向，會向她提告傷害罪。

（綜合）

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